Reabrieron vía Guaviare - Meta, que llevaba cinco días bloqueada por indígenas nukak

La Undmo intervino para reabrir el paso por la vía que llevaba cinco días bloqueada. Gobierno Nacional adelanta diálogos con manifestantes. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este miércoles 10 de diciembre, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional (Undmo), antes Esmad, intervino el puente Nowen, donde desde hace cinco días indígenas Nukak Baká mantenían bloqueado el paso por la única vía que comunica al Guaviare con Meta. Las protestas han generado una serie de reacciones por la presunta interferencia de las disidencias de las Farc.

Lea: Motociclista agredió brutalmente a agente de tránsito que le impuso comparendo en Cali

Las protestas las realizan más de 200 personas de las comunidades Nukak, Campesinas, Puinave y Curripaco, que desde el pasado viernes 5 de diciembre bloquearon la vía nacional entre Guaviare y Meta, a la altura del sector de Puerto Arturo, exigiendo la retirada de la base militar en el cerro Macusito, que las autoridades indígenas alegan que está en territorio ancestral.

Sumado a esto, la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor alertó un aumento de la violencia, el desplazamiento forzado y amenazas contra miembros de las comunidades que ponen en riesgo sus territorios y prácticas ancestrales. Adicionalmente, señalan que temen combates que los pongan en riesgo, por lo que pidieron al Gobierno Nacional acciones inmediatas para proteger a los indígenas, pero también para garantizarles derechos básicos como la salud o el acceso al agua.

El grupo operativo intervino para garantizar la movilidad mientras continúan los acercamientos con las comunidades Nukak Bakà. #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/N4j9oRMcC6 — Marandua Stereo Guaviare (@maranduanoticia) December 10, 2025

Pero de acuerdo con información de inteligencia difundida por varios medios, detrás de los bloqueos sobre la importante vía de salida del Guaviare estarían miembros de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, que habrían presionado a campesinos e indígenas para que participaran en los bloqueos para exigir el retiro de la base militar, que desde el 2007 habrían estado impidiendo que por la zona se abra un corredor de narcotráfico y otras economías ilegales.

Le puede interesar: Así fue el rescate del niño de cinco años que pedía ayuda en la comuna 13 de Medellín

Las interceptaciones e investigaciones de inteligencia militar habrían evidenciado, según indicó Caracol Radio, que las disidencias, al parecer, enviaron mensajes, entregaron panfletos e incluso movilizaron sujetos armados hasta las viviendas para exigir que por familia debían enviar a determinado número de integrantes a las movilizaciones.

Sumado a esto, habrían intentado movilizar personas hasta la base militar para presionar a los militares a salir, pero este intento fue fallido.

Sobre la situación, el alcalde de San José, Willy Rodríguez, indicó que el cierre del puente ha traído graves afectaciones para el departamento, debido a que no había tránsito de pasajeros ni de alimentos, por lo que se buscó la intermediación de los ministerios de Justicia e Interior. “Es muy complejo lo que está viviendo el departamento. Las solicitudes de las comunidades son válidas, pero también afectan a la población en el departamento, pero hoy disponemos del tiempo para resolver esa situación que se vuelve reiterativa”.

Por su parte, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, aseguró que han garantizado el derecho a la protesta y han mediado el diálogo con el Gobierno Nacional, pero debido a las afectaciones en la movilidad, se pidió la intervención de la Undmo.

“La interrupción del tránsito está impactando gravemente la movilidad, el acceso a servicios esenciales, el abastecimiento, la atención en salud y el normal desarrollo de las actividades cotidianas de la población. Por lo anterior, se hace un llamado respetuoso a los líderes y participantes de la movilización para que evalúen el impacto negativo de estas acciones sobre la población civil, teniendo en cuenta que se han identificado influencias de terceros y de actores al margen de la ley”, agregó el gobernador.

Desde el Ministerio de Justicia se indicó que en la mañana de este miércoles realizan una visita a la base militar para “contrastar y desvirtuar información según la cual, en el mencionado cerro, se estarían explotando recursos naturales, particularmente oro y/o coltán”, que hizo parte de un acuerdo al que se llegó desde el viernes.

De igual forma, explicaron que continúan con las mesas de diálogo con las comunidades para llegar a acuerdos que permitan resolver la situación y responder a las solicitudes de los indígenas.