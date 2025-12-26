Feria de Cali 2025: estos son los puntos de acceso gratuito para ver los desfiles

Imagen de referencia. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación a los puntos gratuitos por alta afluencia de asistentes. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la Feria de Cali, los asistentes podrán ubicarse sin costo en varios puntos de la Autopista Suroriental para observar los desfiles en sitios estratégicos donde no hayan dispuesto palcos. La medida busca facilitar el acceso a quienes no cuentan con boletería.

Lea: Esta fue la causa del incendio que dejó tres niños en UCI en Medellín; no fue por pólvora

Las autoridades recomendaron llegar con anticipación debido a las aglomeraciones previstas, especialmente durante los eventos de mayor afluencia.

Los tramos habilitados para el público, en sentido sur-norte son los siguientes:

Kr 42 - Cll 10

Kr 50 - Cll10

Kr 48A - Cll 10

Cr 48 - Cll 10

Cr 47A - Cll 10

Cr 47 - Cll 10

Cr 46 - Cll 10

Cr 45 - Cll 10

Cr 44 - Cll 10

Uno de los desfiles más representativos, el Salsódromo, se llevó a cabo en la tarde del jueves 25 de diciembre y reunió cerca de 2.200 artistas de 76 escuelas de salsa. El desfile “De Cali para el mundo” rindió homenaje a la cultura salsera a pesar de las lluvias que se registraron durante la jornada.

Programación del viernes 26 de diciembre de la Feria de Cali

La programación de este viernes 26 de diciembre inicia con el desfile “La Fiesta de mi Pueblo 2025, Valle del Cauca, Paraíso de la Alegría”, que iniciará a las 2:00 p.m. El evento contará con la participación de los 42 municipios del Valle y es organizado por la Gobernación.

Desfilarán 2.000 artistas, acompañados por carrozas y 34 comparsas municipales, además de comparsas de Cali, una comunal y la participación de la comunidad LGTBIQ+.

“Es el espectáculo donde se reconoce la cultura de cada uno de los municipios, las tradiciones y eso es lo que vamos a ver precisamente ese día. Esa es la riqueza nuestra, la riqueza cultural y la gastronomía, que le da esa biodiversidad que tenemos en nuestra región”, expresó la gobernadora, Dilian Francisca Toro.

Lea: En video: estas son las personas que robaron pertenencias tras accidente de bus en Segovia

Entre las otras actividades disponibles para el público están:

Festival Rural y Comunera: Carrera 5N #46B N-31, Estanco La Amistad en la Comuna 4, Calle 72A con carrera 7C en la Comuna 7, Calle 16 con carrera 44 en la Comuna 10, Parque Recreativo Aguablanca en la Comuna 11, Polideportivo Cabecera en Pichindé y la Cancha de básquet Cabecera en El Hormiguero. De 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Casetas Feria de Cali: Acuaparque de la Caña de 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Canchas de baloncesto Unidad Deportiva Jaime Aparicio de 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

Brisas Caleñas - Festival Alternativo: Parque Uribe Uribe de 4:30 p.m. a 3:00 a.m.

Festival Legado: en el Mall Plaza entre las 10:00 a.m. y 9:00 p.m.

La Clave Audio Bar Old Parr: en la Antigua 14 de La Pasoancho desde las 8:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

Tascas Club Colombia: en el Centro de Eventos Verde Arena.