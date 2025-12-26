Esta fue la causa del incendio que dejó tres niños en UCI en Medellín; no fue por pólvora

El incendio se registró en una vivienda del barrio Granizal, en la comuna 1 de Medellín, durante la madrugada del 25 de diciembre. Foto: Archivo Particular

El incendio estructural ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre en una vivienda del barrio Granizal, en la comuna 1 Popular, de Medellín, fue causado por una falla eléctrica y no por un artefacto pirotécnico como habían informado inicialmente.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín confirmó las causas de la conflagración tras la inspección técnica de la vivienda. El hecho dejó cinco personas lesionadas, entre ellos tres niños de 6, 8 y 11 años, quienes permanecen en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Juan Guillermo Usma, subcomandante de Bomberos de Medellín, explicó que el origen del incendio quedó establecido tras el análisis pericial. “En el análisis y evaluación técnica de la escena, el personal del cuerpo de bomberos determinó que el origen fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces navideñas, descartando inicialmente la hipótesis de un volador”, indicó.

La emergencia se registró hacia las 2:50 de la mañana por el sobrecalentamiento del cableado que provocó el cortocircuito, el fuego se propagó con rapidez y obligó a la evacuación inmediata de sus habitantes. Varias unidades de Bomberos y equipos de atención prehospitalaria acudieron al sitio para controlar la conflagración y evitar que se extendieran las llamas a viviendas vecinas.

Un incendio en una vivienda del barrio Granizal dejó a tres niños en UCI por inhalación de humo, mientras su madre y su abuelo resultaron con quemaduras. La emergencia se habría originado por un volador que se salió de control y explotó dentro de la casa.… pic.twitter.com/3exKJvKPIb — ElTrino.Co (@EltrinoCo) December 26, 2025

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), los menores de edad sufrieron quemaduras y afectaciones respiratorias por la inhalación de humo. Además, de los dos adultos que resultaron lesionados informaron que un hombre quedó bajo observación médica y una mujer fue dada de alta.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue quien informó sobre la tragedia y manifestó que se habría dado por la caída de un volador. A pesar de que posteriormente los Bomberos confirmaron las causas que provocaron el incendio, el mandatario local en el informe preliminar hizo un llamado a la comunidad a tomar conciencia y al autocuidado. “El uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva”, precisó.

Por su parte, desde el Dagrd y el Cuerpo de Bomberos reiteraron la importancia de revisar las instalaciones eléctricas temporales, evitar la sobrecarga de extensiones y desconectar luces y adornos navideños antes de dormir para evitar situaciones que pongan en riesgo su vida y la de sus familiares.