En video: saquearon pertenencias de estudiantes tras accidente de bus en Segovia

Imagen de referencia. Maletas y objetos personales de los estudiantes quedaron esparcidos en el lugar del accidente en la vía Segovia-Remedios y los saquearon. Foto: Archivo Particular

Un grupo de personas saqueó las pertenencias de estudiantes fallecidos y sobrevivientes tras el accidente de un bus ocurrido el 14 de diciembre en la vía Segovia-Remedios, en el nordeste de Antioquia, antes de la extracción del vehículo.

El hecho quedó registrado en videos que circularon en redes sociales en los últimos días y que muestran a varios sujetos revisando maletas y objetos personales en el lugar del siniestro, una semana después de la tragedia que dejó 17 personas muertas y al menos 20 heridas.

El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre cuando el bus transportaba a estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño de Bello que regresaban de una excursión en Tolú, Sucre. El vehículo cayó a un abismo de más de 40 metros y dejó a 16 estudiantes sin vida y al conductor del automotor.

Tras el impacto, las autoridades y organismos de socorro adelantaron las labores de rescate y atención de la emergencia, además de iniciar las investigaciones para establecer las causas del siniestro. Sin embargo, comenzaron a salir denuncias de familiares y testigos por la desaparición de las pertenencias de las víctimas.

Los videos difundidos muestran a personas caminando entre los restos del accidente, abriendo maletas, bolsos, llevándose objetos como celulares, dinero, documentos y prendas de vestir. Este hecho fue reforzada por las denuncias de las familias que señalaron que cuando regresaron al sitio para recuperar las pertenencias, muchas ya no estaban.

“Las pertenencias están perdidas; solo se ha podido recuperar uno que otro celular. Casi todos los documentos y cosas de valor no aparecen”, expresó Ana Isabel, una de las jóvenes que sobrevivió al accidente, a Teleantioquia.

Además, líderes comunitarios recopilaron información de los objetos hurtados, entre ellos computadores, celulares, parlantes, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas débito y crédito, así como la ropa que llevaban los estudiantes en los bolsos. Tras conocerse la indignante situación, impulsaron la campaña “Devuelvan lo que se llevaron” con el fin de recuperar los objetos hurtados para entregárselos a las familias, más allá de su valor económico, por lo simbólico y emocional que representa tras las perdidas.

También rescatistas y voluntarios enviaron un mensaje a aquellas personas que hurtaron pertenencias, de ponerse en el lugar de las familias y devolverles un pequeño recuerdo de sus seres queridos que perdieron la vida en el siniestro. “Debemos de colocarnos en los zapatos de aquellas familias. Un celular puede estar bloqueado, puede estar lo que sea, pero es un recuerdo para una familia. Una cadenita, un anillito, unas medias, cualquier cosa es un recuerdo para la familia. Esto realmente se hace a petición de la familia, la Secretaría de Educación de Bello, en cabeza del alcalde Popeye. (…) Pueden llevar lo que quieran a la estación de bomberos, a Defensa Civil o directamente con Januaria”, expresó uno de los rescatistas.