Festival Petronio Álvarez: cierres viales y cambios en movilidad para taxis y MIO

Se habilitaron rutas especiales del MIO para quienes salen del festival. Foto: Alcaldía de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cali tendrá un plan especial de control en la movilidad durante el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, uno de los eventos más grandes y representativos de la cultura afro, que se desarrollará del 13 al 18 de agosto en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en el sur de la ciudad.

Lea: Presentan cargos al exsecretario de Cultura de Cali por presunto abuso sexual

Debido a ello, y previendo una asistencia multitudinaria, la Secretaría de Movilidad informó que van a intensificar los controles de alcoholemia en las inmediaciones del festival, así como habrá al menos 40 agentes de tránsito realizando operativos.

“Los conductores que presenten pruebas positivas (de alcoholemia) serán sancionados con la inmovilización inmediata del vehículo. En ese sentido, la Secretaría recomienda a los asistentes utilizar el Sistema de Transporte MIO o el servicio de taxi”, aseguró Gustavo Orozco, secretario de Movilidad.

Puede interesarle: Empezaron los controles de movilidad en Cali con acompañamiento de la Policía

Cierres viales

Además de los puestos de control, también habrá cierres viales. La carrera 52 estará parcialmente cerrada. La calzada derecha de esta vía estará peatonalizada durante el festival.

Para el domingo 17 de agosto se realizará el desfile de Colonias, el cual partirá desde la autopista Suroriental con calle 42, pasando por la carrera 56, hasta llegar a la Unidad Deportiva Alberto Galindo, por lo que los conductores tendrán que tomar vías alternas como las carreras 47 y 50, y la avenida Roosevelt.

🚧✨ ¡Atención, Cali! El #PetronioÁlvarez llega con sabor y tradición 🎶

📍 Conoce los cierres viales y la ruta del Desfile de Colonias para que disfrutes sin contratiempos.

💛 Planea tu recorrido y comparte. pic.twitter.com/x8S8IfmScG — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 11, 2025

“El Petronio es nuestra fiesta cultural más importante y queremos que todos la disfruten con responsabilidad. Estos operativos buscan proteger tanto a los miles de peatones que caminan hacia los escenarios, como a los conductores que transitan por la zona. Adicionalmente, recordamos que estarán habilitados diferentes parqueaderos en el sector”, añadió Orozco.

Zonas con restricción de parqueo y pista temporal de taxis

La entidad también indicó que durante el Festival Petronio Álvarez, está prohibido parquear en los andenes y separadores viales, así como no se podrá estacionar vehículos (solo para dejar pasajeros o recoger) en las vías principales del perímetro de la Unidad Deportiva Alberto Galindo, como lo es la calle 5 o la carrera 52.

🎶✨ Falta poco para el #PetronioÁlvarez en el Coliseo del Pueblo.



🚫 No estaciones en andenes, zonas verdes o cebras.

🚔 Habrá controles para garantizar orden y seguridad.

Disfrutemos con cultura y respeto. 💛#MovilidadSegura pic.twitter.com/NNFAHCdKzE — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 12, 2025

Además, habrá un espacio seguro en el que se habilitarán espacios para los taxis sobre la carrera 52, 53, 54, calle 1 y Mall Plaza para facilitar el transporte de los ciudadanos y turistas.

🚖✨ ¡Muévete fácil y seguro en el Petronio! La Secretaría de Movilidad habilitó pistas temporales de taxis en Carrera 52, 53, 54, Calle 1 y Mall Plaza para que llegues sin problemas a la Unidad Deportiva Alberto Galindo.



Transporte seguro y autorizado todo el evento. 💛 pic.twitter.com/Sj6Qwpg4T8 — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 12, 2025

Los cambios en las rutas del MIO

El MIO anunció que contará con 17 rutas regulares y cinco rutas especiales con horario nocturno extendido durante el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en su edición 29.

Las rutas especiales operarán del jueves 14 al domingo 17 de agosto. Con ello, la intención es conectar el norte, sur, oriente y occidente con la Unidad Deportiva Alberto Galindo, donde se desarrollará el festival.

Las rutas tienen nombres alusivos a la cultura del Pacífico y saldrán cada media hora desde la carrera 52, en la entrada principal del evento.

La ruta Currulao-Norte, por ejemplo, va a recorrer la calle 5, carrera 1 y los barrios Salomia, Calima y Sameco. También estará disponible la ruta Chirimía-Oriente, que irá por la calle 5, carrera 15 y los barrios Valle Grande, Compartir, Manuela Beltrán y Decepaz. El bus Alabao-Oriente se desplazará por la calle 5, troncal Aguablanca, Calipso y el Centro Comercial Río Cauca.

Por su parte, la ruta Bunde-Sur transitará por la calle 5 y llegará a los barrios Caldas, Meléndez, Valle del Lili, Caney y Ciudadela Comfandi. Finalmente, la ruta Makerule-Sur Oriente tomará la carrera 56, calle 9 y los barrios Puerto Rellena, Ciudad Córdoba y Nuevo Latir.

Las rutas operarán de jueves a sábado de 11:30 p.m. a 12:00 a.m. y el domingo saldrán a las 10:45 p.m., 11:15 p.m., 11:45 p.m. y 12:15 a.m. Sumado a esto, operarán los siguientes servicios:

Desde el oriente, las rutas T47, P47A, P47B y T51. Para el suroriente están los buses P62A y P75. En cuanto al sur, los articulados T31, E21, T47, T51 y los buses P62A y E27. Si viene desde el norte, le servirán la E21, E27, P27D, E37 y T31. Finalmente, si está en el occidente, están las rutas A70, A71, A72A, A72B, A73, A75 y P75.