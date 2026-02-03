Frustraron ataque contra estación de Policía en Cali

La Policía Metropolitana de Cali señaló que se frustró un nuevo ataque a una estación de Policía de la ciudad. Foto: EFE - Carlos Ortega

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que se capturó a dos personas que iban en un vehículo del sur al norte de la ciudad, y que al parecer pretendían atentar contra una estación de Policía, así como tendrían planeado cometer otros hechos violentos.

Según informó el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali, “logramos la interceptación de un vehículo en el que se movilizaban dos hombres que, al parecer, pertenecen al Frente Jaime Martínez. Gracias a esta acción se logró frustrar un atentado terrorista en dos puntos de la ciudad de Cali”.

El seguimiento a los sujetos habría sido el resultado del trabajo de un grupo de inteligencia, quienes identificaron que los sujetos planeaban generar nuevos actos de violencia y terror en la ciudad, que se atribuyen a las disidencias de las Farc.

Además de la captura de los dos sujetos, en el vehículo las autoridades encontraron dos explosivos que tenían en su interior pentolita y que, según el uniformado, serían utilizados en ataques terroristas.

Tras conocerse la captura, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró la acción de las autoridades. “Desde la Alcaldía seguiremos apoyando a nuestra Fuerza Pública e invitamos a la ciudadanía a suministrar información sobre posibles hechos delictivos; habrá recompensas por información efectiva”.

Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a dar cualquier información que permita la prevención de hechos violentos en la ciudad. Para ello, se habilitó la línea 321 394 5156, a través de la cual garantizan completa confidencialidad.

Adicionalmente, recordaron que para este año se tiene previsto invertir COP 180.000 millones para fortalecer la inteligencia, la tecnología y el apoyo operativo para seguridad en la capital vallecaucana.