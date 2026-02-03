Rescataron a niño atrapado en árbol y buscan a tres desaparecidos por las lluvias en Necoclí

El río Mulatos se llevó parte de un puente sobre la vía Necoclí-San Juan de Urabá. Foto: Archivo Particular

Las lluvias mantienen en emergencia al Urabá antioqueño, donde al menos 10 de los 11 municipios de la región presentan emergencias por las condiciones climáticas que se han registrado en los últimos días, consecuencia del frente frío que se presenta en el país. Entre los municipios más afectados está Necoclí, donde falleció una persona, tres desaparecieron y, más recientemente, se cayó un puente y un niño permaneció aferrado a un árbol y bajo el agua por más de 13 horas.

El primer reporte del director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, indicó que una creciente súbita en la vereda El Algodón de Necoclí arrastró a cuatro personas, de las cuales ya se rescató el cuerpo de un adulto mayor sin vida.

“Estaban en un albergue temporal en el municipio de Necoclí. Estas personas eran de la vereda El Algodón. Dado el incremento de los niveles del afluente del día de ayer, se les recomendó salir por parte del municipio. Lamentablemente, hubo un caso omiso y hubo cuatro desaparecidos”, añadió Tamayo.

Son varias las emergencias en el municipio; además de las crecientes de los ríos Mulatos y Tulapa y la quebrada Mulaticos, se ha presentado mar de leva y fuertes vientos que han provocado olas por encima de los dos metros, por lo que se ordenó la evacuación de las comunidades ribereñas.

Entre las emergencias más graves está la caída de un puesto sobre la vía que une a Necoclí con San Juan de Urabá, que hace parte de la vía nacional. De acuerdo con las autoridades, colapsó por completo la calzada al río Mulatos, por lo que está completamente cercado el paso.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Horacio Gallón, añadió que el puente de 60 metros, ubicado en el kilómetro 17, es administrado por Invías, por lo que ya entablaron comunicación con la entidad para buscar alternativas ante la emergencia, mientras la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo gestiona la instalación de un puente militar para restablecer el paso.

Tenemos 40 frentes con maquinaria amarilla, 15 de ellos en Urabá. Lo cierto Antioqueños es que las lluvias no dan tregua y nuestros paisanos no la están pasando bien.

“Llevamos cuatro días con lluvias que no cesan. Ya el gobernador Rendón habló con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –Carlos Carrillo– para tramitar la llegada de un puente militar mientras se repara el puente de Mulatos”, indicó Gallón.

Niño duró 13 horas aferrado a árbol en Necoclí

Otra de las emergencias que se registró fue la de un niño que en la tarde del pasado lunes 2 de febrero fue alcanzado por las aguas y quedó atrapado en la copa de un árbol.

El menor de edad señaló a medios locales que llegó al árbol de mango arrastrado por la corriente. Se colgó de las ramas, pero cuando se cansaba o lo picaban los zancudos, se metía al agua, a la espera de ayuda, que llegó 13 horas después de que quedara en medio de la inundación.

Añadió que sintió mucho miedo debido a que, a pesar de que vio cruzar helicópteros, pero le dio fortaleza la voz de sus padres, quienes le pidieron que resistiera mientras llegaba la ayuda al lugar.

Ante la falta de apoyo de las autoridades locales, finalmente el joven fue rescatado por hombres que fueron a buscarlo en una balsa artesanal en la madrugada de este martes.

Sobre la situación en la región, el gobernador Andrés Julián Rendón precisó que pasó la noche en Necoclí acompañando la atención de las emergencias. Igualmente, en un balance en la mañana de este martes aseguró que: “Tenemos 40 frentes con maquinaria amarilla, 15 de ellos en Urabá. Lo cierto, antioqueños, es que las lluvias no dan tregua y nuestros paisanos no la están pasando bien”.

Frente a las condiciones en Necoclí, advirtió que “la conexión por tierra y aire hacia el norte de esta subregión es casi imposible con estas condiciones climáticas”.

De acuerdo con el Ideam, 636 municipios del país presentan alerta roja por riesgos provocados por las fuertes lluvias. Entre las regiones más afectadas están la Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazonia, así como en el mar Caribe continúan las alertas naranjas por tiempo lluvioso.