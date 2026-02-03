Lluvias en Santa Marta provocaron derrumbes y la muerte de una mujer y su hijo

El mar de leva arrastró el buque a la playa Cocos. Foto: Cortesía

Las lluvias que duraron más de 12 horas en Santa Marta provocaron inundaciones y deslizamientos que dejaron dos personas muertas en el sector de Gaira. Una avalancha arrasó con por lo menos una docena de viviendas, entre las que estaban la de Richard Rueda y su madre Zulma Atehortúa, quienes no alcanzaron a salir de ella.

De acuerdo con las autoridades, las lluvias que no han parado en los últimos dos días han provocado las crecientes de afluentes, mientras que el frente frío que se presenta en el país ha generado fuertes vientos y olas que han superado los cuatro metros de altura.

Entre los barrios más afectados se encuentran María Eugenia, Gaira, Las Malvinas y Manzanares, donde se reportan inundaciones y colapsos de viviendas por cuenta de avalanchas y derrumbes, que se han dado en las últimas 24 horas.

Adicionalmente, en la vía Ziruma, se registró un derrumbe que taponó completamente el paso por el corredor. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad del Magdalena, por las condiciones climáticas, está bloqueado el paso de Santa Marta a Palomino, por el colapso de un puente, por lo que recomiendan como vía alterna a La Guajira viajar por Valledupar.

En imágenes compartidas por redes sociales también se ven vehículos que quedaron bajo el agua en sectores como El Rodadero, mientras que por el desbordamiento del río Manzanares, varias viviendas terminaron inundadas y parcialmente destruidas.

Emergencia en Gaira dejó dos muertos

En el sector conocido como Vista al Mar, en Gaira, en la madrugada de este martes 3 de febrero se registró una avalancha que dejó destrozadas por lo menos siete viviendas y generó afectaciones en más de una docena.

“Bajaba mucha agua por el cerro y a la 1:30 de la mañana se empezó a sentir el rugido o crujido de la tierra. Familiares empezaron a sacar a los niños. Fue un rugido muy espantoso y cuando salimos, pues la avalancha bajó fuerte. Destrozó todo. Te digo que es impresionante; me acuerdo y se me quiebra la voz. Las casas que quedaron en pie están a solo un metro de tierra para quedar tapadas”, dijo a Blu Radio Heyvicidiz Castellano, una líder social de la zona.

En la emergencia se logró rescatar a una mujer y un menor de edad que presentaron laceraciones y lesiones en extremidades, así como a una niña de un año que quedó sepultada, pero la alcanzaron a salvar la vida.

La suerte no corrió para Zulma y su hijo Richard, quienes no alcanzaron a salir de su vivienda, luego de que él ingresó para ayudarla a evacuar. Los dos fueron encontrados muertos por la comunidad en la mañana de este martes en medio de los escombros.

Estos trabajos se dificultaron debido a que, adicional a las afectaciones en las viviendas, se registró una fuga de gas por la que quienes apoyaban la búsqueda tuvieron que evacuar la zona.

Buque atrapado en Los Cocos

Adicionalmente, el mar de leva que se viene presentando desde hace dos días en el mar Caribe llevó a la costa a un buque de carga, que quedó encallado en la playa Los Cocos.

Por estas condiciones en el mar, las autoridades marítimas pidieron a las autoridades regionales prohibir el ingreso de bañistas a las playas, así como a la movilización de embarcaciones desde Punta Gallinas hasta Urabá.

Según indicó el teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del Caribe, se espera que la alerta sea superada el próximo miércoles. Hasta el momento se han registrado olas de hasta cuatro metros sobre toda la costa.

Ante las condiciones en la ciudad, el alcalde Carlos Pinedo lamentó la muerte de la mujer y su hijo y pidió calma a la ciudadanía, ya que se adelantan las acciones para atender las emergencias y se pidió apoyo a Barranquilla.