Fuerte explosión en el suroccidente de Cali, al parecer fue un atentado contra la Policía

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Una fuerte explosión se registró en la noche de este jueves 12 de noviembre en el suroccidente de Cali, en inmediaciones del barrio Siloé.
Las primeras informaciones apuntan a un posible atentado contra la Policía. Según pudo confirmar El Espectador, un artefacto explosivo, instalado junto a un poste, fue detonado al paso de una camioneta de la institución que transitaba por el sector.
La explosión ocurrió cerca de la Escuela de Carabineros de Cali. En un primer momento, circularon versiones en redes sociales que señalaban que la detonación se había producido dentro de las instalaciones de la institución. Sin embargo, las autoridades desmintieron esa información. También descartaron que se hubiera utilizado una motocicleta bomba para perpetrar el atentado.
La Policía Metropolitana de Santiago de Cali confirmó en su cuenta de X que "la explosión escuchada en el occidente de Cali habría sido ocasionada por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional".
Por ahora, las autoridades no reportan personas muertas o heridas como consecuencia de la explosión. De momento se reporta la afectación de una moto que estaba en el lugar.
Gerardo Mendoza Castrillón, el Personero Distrital, compartió en X un corto video en el que se ve la camioneta el vehículo de la Policía en el que iban los uniformados contra los que fue dirigido el atentado.
“¡El Valle del Cauca y el suroccidente colombiano no pueden seguir bajo la amenaza del terrorismo! Los atentados terroristas en distintos municipios exigen una respuesta inmediata del Gobierno Nacional. El Valle debe ser prioridad en fortalecer la Fuerza Pública y evaluar todas las capacidades, incluida la asistencia militar. Exigimos una ofensiva militar urgente contra los grupos armados ilegales", escribió en su cuenta de X el diputado del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez.