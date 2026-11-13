La explosión ocurrió cerca de la Escuela de Carabineros de Cali. En un primer momento, circularon versiones en redes sociales que señalaban que la detonación se…

Las primeras informaciones apuntan a un posible atentado contra la Policía. Según pudo confirmar El Espectador , un artefacto explosivo, instalado junto a un poste, fue detonado al paso de una camioneta de la institución que transitaba por el sector.

Una fuerte explosión se registró en la noche de este jueves 12 de noviembre en el suroccidente de Cali, en inmediaciones del barrio Siloé.

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Fuerte explosión en el suroccidente de Cali, al parecer fue un atentado contra la Policía

La explosión ocurrió cerca de la Escuela de Carabineros de Cali. En un primer momento, circularon versiones en redes sociales que señalaban que la detonación se había producido dentro de las instalaciones de la institución. Sin embargo, las autoridades desmintieron esa información. También descartaron que se hubiera utilizado una motocicleta bomba para perpetrar el atentado.

La Policía Metropolitana de Santiago de Cali confirmó en su cuenta de X que "la explosión escuchada en el occidente de Cali habría sido ocasionada por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional".

La explosión escuchada en el occidente de Cali habría sido ocasionada por un artefacto explosivo lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. No se reportan personas heridas en este atentado terrorista. — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 13, 2026

Por ahora, las autoridades no reportan personas muertas o heridas como consecuencia de la explosión. De momento se reporta la afectación de una moto que estaba en el lugar.

Gerardo Mendoza Castrillón, el Personero Distrital, compartió en X un corto video en el que se ve la camioneta el vehículo de la Policía en el que iban los uniformados contra los que fue dirigido el atentado.

Cali no puede seguir bajo el terror de los violentos. Condeno enérgicamente el atentado registrado en Siloé, cerca de la sede de Carabineros de la Policía. Basta ya de ataques criminales que amenazan la vida y la tranquilidad de los caleños

Exigimos una respuesta inmediata y… pic.twitter.com/u5pY1tvrQK — Personería de Cali (@personeriacali) November 13, 2026

“¡El Valle del Cauca y el suroccidente colombiano no pueden seguir bajo la amenaza del terrorismo! Los atentados terroristas en distintos municipios exigen una respuesta inmediata del Gobierno Nacional. El Valle debe ser prioridad en fortalecer la Fuerza Pública y evaluar todas las capacidades, incluida la asistencia militar. Exigimos una ofensiva militar urgente contra los grupos armados ilegales", escribió en su cuenta de X el diputado del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez.