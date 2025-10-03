Logo El Espectador
Colombia
Medellín

Motociclista que atropelló a niño en Guarne se entregó; es menor de edad

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el sujeto se presentó ante las autoridades junto con su padre.

Redacción Colombia
03 de octubre de 2025 - 04:17 p. m.
La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta.
La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta.
Foto: Captura de pantalla
Ante la Policía de Antioquia se presentó el hombre que en los últimos días atropelló a un niño en el casco urbano de Guarne y posteriormente huyó del lugar. El hecho fue confirmado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien añadió que el conductor era un menor de edad.

El mandatario explicó que se trató de un adolescente de 16 años, quien luego de cuatro días de registrarse el accidente de tránsito, se presentó ante las autoridades en compañía de su padre. Sumado a esto, el mandatario aseguró que el niño accidentado, ya fue dado de alta.

El caso causó indignación en la región luego de que se difundió en redes sociales un video de una cámara de seguridad en el que se ve que el niño, que sin mirar hacia la avenida, sale corriendo sobre ella, chocando de frente con el motociclista que no alcanza a frenar.

Posteriormente, el conductor retrocede al ver al niño caído al frente de él, pero en lugar de ayudar a los hombres que intentan auxiliar al menor de edad en el piso, decide acelerar y huir del lugar.

Por esto, el gobernador pidió a las autoridades acelerar la búsqueda del responsable, quien puede ser acusado por el delito llamado omisión de socorro. En un primer momento, se indicó que ya se tenían identificadas las placas de la motocicleta y, por consiguiente, el nombre del propietario.

Sobre lo ocurrido, la alcaldía de Guarne añadió que la familia del motociclista ya se puso en contacto con la del niño accidentado para iniciar la conciliación. A la par, desde la administración local resaltaron que hacen acompañamiento a ambas familias, así como reiteraron la necesidad de ser prudentes en las vías.

