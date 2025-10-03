Motociclista que atropelló a niño en Guarne se entregó; es menor de edad

La alcaldía señaló que ya identificó las placas de la motocicleta. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ante la Policía de Antioquia se presentó el hombre que en los últimos días atropelló a un niño en el casco urbano de Guarne y posteriormente huyó del lugar. El hecho fue confirmado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien añadió que el conductor era un menor de edad.

Lea: Jaime Andrés Beltrán habló de muerte de abogada demandante en caso de nulidad

El mandatario explicó que se trató de un adolescente de 16 años, quien luego de cuatro días de registrarse el accidente de tránsito, se presentó ante las autoridades en compañía de su padre. Sumado a esto, el mandatario aseguró que el niño accidentado, ya fue dado de alta.

El caso causó indignación en la región luego de que se difundió en redes sociales un video de una cámara de seguridad en el que se ve que el niño, que sin mirar hacia la avenida, sale corriendo sobre ella, chocando de frente con el motociclista que no alcanza a frenar.

Antioqueños, se presentó a las autoridades el motociclista que atropelló al niño en Guarne. Se trata de un menor de 16 años, acompañado de su papá.



El niño que resultó herido fue dado de alta y se recupera de la fractura en casa. Agradecemos a @Policiantioquia. pic.twitter.com/H9IiKjQEbD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 2, 2025

Posteriormente, el conductor retrocede al ver al niño caído al frente de él, pero en lugar de ayudar a los hombres que intentan auxiliar al menor de edad en el piso, decide acelerar y huir del lugar.

Le puede interesar: Disturbios en la Universidad del Valle: encapuchados lanzaron molotov a juguetería

Por esto, el gobernador pidió a las autoridades acelerar la búsqueda del responsable, quien puede ser acusado por el delito llamado omisión de socorro. En un primer momento, se indicó que ya se tenían identificadas las placas de la motocicleta y, por consiguiente, el nombre del propietario.

Sobre lo ocurrido, la alcaldía de Guarne añadió que la familia del motociclista ya se puso en contacto con la del niño accidentado para iniciar la conciliación. A la par, desde la administración local resaltaron que hacen acompañamiento a ambas familias, así como reiteraron la necesidad de ser prudentes en las vías.