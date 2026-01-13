Turista estadounidense murió ahogado en Islas del Rosario

Imagen de referencia. Las autoridades investigan que provocó la muerte por inmersión del turista. Foto: Getty Images/iStockphoto - ToniFlap

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las causas de la muerte del turista estadounidense Timothy Sean Papp, de 64 años, quien se ahogó en el sector conocido como la piscina natural en Islas del Rosario, en Cartagena.

Lea: Falla en juego mecánico dejó nueve heridos en Feria en Barbosa, Santander

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró sobre las 11:00 a.m. Aunque el turista falleció por inmersión, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para determinar las causas puntuales de la muerte.

Personas en la zona señalaron a las autoridades de socorro que el extranjero habría sufrido un paro cardiaco mientras se encontraba dentro del agua.

El levantamiento del cuerpo fue hecho por unidades de la Seccional de Investigación Criminal Sijin, adscritas a la Policía Metropolitana de Cartagena, quienes quedaron a cargo de las investigaciones.

Le puede interesar: Regresa el pico y placa en Bucaramanga: así quedó la nueva rotación

Exigirán seguro obligatorio a turistas en Islas del Rosario

Desde este año, los visitantes al parque natural de Corales del Rosario tendrán que pagar un seguro obligatorio de asistencia médica y atención de accidentes, que cuesta COP 8.800 por persona.

“Este seguro no es nuevo. Lo que ocurre es que ahora entramos en una fase de implementación más visible y operativa, especialmente en parques con alta afluencia turística como Corales del Rosario”, indicó hace unas semanas Carlos Vidal, director de Parques Nacionales Naturales en el Caribe.

La medida aplica para 19 playas y cubre la asistencia médica por accidente, emergencia, rescate acuático, jornadas de prevención y coberturas por lesiones y discapacidades derivadas de accidentes.

“El llamado es a disfrutar estas áreas naturales con respeto, prudencia y conciencia ambiental. Queremos que cada visitante sea también un guardián de nuestros ecosistemas”, añadió Vidal.