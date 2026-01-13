Fiestas del 20 de enero en Sincelejo: esta es la programación y los artistas invitados

Imagen de referencia. Las fiestas del 20 de enero del 2026 iniciaron el 9 de enero e irán hasta el 26 con el último día de corralejas. Foto: Alcaldía de Sincelejo

Este martes 13 de enero es el sexto día de las Festividades del 20 de enero, también llamadas Dulce Nombre de Jesús, en el que los visitantes y locales de Sincelejo, Sucre, celebran múltiples actividades culturales y recreativas. Pero la programación de desfiles y la coronación de la reina que estará acompañada de un concierto será esta semana.

Desde el 9 de enero iniciaron la programación con la tradicional alborada y un homenaje a Pola Becté, además de la llegada de las reinas que concursan durante las festividades, quienes los días siguientes estuvieron en diferentes actividades.

Durante este martes elegirán a la reina Comaderas a las 11:00 a.m. y a la reina de la Armada a las 3:00 p.m. en la Brigada de Infantería Marina número 1 en Corozal. En la tarde realizarán un homenaje a las reinas del 20 de enero en el Teatro Municipal.

Miércoles 14 de enero

El primer evento del día será la elección de la reina Cogasucre a las 12 del mediodía y a las 7:00 p.m. será la coronación de la reina infantil y central acompañada de un concierto gratuito.

El evento será en el estadio de béisbol 20 de enero y los artistas invitados son: Diego Daza, Peter Manjarrés, Mr. Black, Natalia Curvelo. Además, estará la banda Nueva Generación del Chochó.

Jueves 15 de enero

Desde las 2:00 de la tarde iniciará el templete de barrios, que son eventos culturales y de entretenimiento que se realizan en distintos sectores. Luego, a las 4:00 p.m. será el desfile Veintenerito que sale desde el Coliseo de Ferias y llega a la Plaza Majagual con muestras artísticas, trajes típicos y expresiones folclóricas. Y en la noche será el desfile de traje artesanal de las reinas en el Gran Centro El Parque.

Viernes 16 de enero

Este día continúan los templetes barriales y se llevará a cabo el desfile de comparsas que saldrá desde la Troncal del Occidente y llegará a la Esquina Ara de La Narciza.

Sábado 17 de enero

El desfile de carrozas iniciará a las 3:00 p.m. con la misma salida y llegada del desfile del viernes, este es uno de los eventos más esperados por el público. Y concluye el día con un concierto privado de Silvestre Dangond.

Domingo 18 y lunes 19 de enero

El domingo harán la elección de la reina Comfasucre, continuarán los templetes de barrios y a las 3:00 p.m. será la cabalgata que saldrá de la Troncal de Occidente y llegará a Puente Pinta’ o avenida Argelia.

Y el lunes 19 será la tradicional rueda de Fandango en el Sena- Monumento La Iguana, donde la comunidad rinde homenaje a este ritmo representativo de la región.

20 de enero

A las 8:00 a.m. será la eucaristía en la Catedral San Francisco de Asís. Luego, a las 2:00 de la tarde iniciará la primera tarde de toros y a las 7:00 p.m. será la coronación de la candidata a las Festividades del 20 de enero en el estadio de béisbol.

Del 20 al 26 de enero están programadas las corralejas del municipio que estarán ubicadas en la salida a Sampués.