Fuertes lluvias en el Valle del Cauca causaron inundaciones y dejaron un muerto

El desbordamiento del río Tuluá provocó inundaciones en el casco urbano. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos dos días no solo empañaron las celebraciones navideñas en varios municipios del Valle del Cauca, sino que además mantienen en emergencia a varias poblaciones como Dagua, que declaró la alerta roja, así como dejan una persona muerta en Buga, por cuenta de un movimiento en masa.

Lea: Antioquia tuvo 23 heridos con pólvora en Navidad y 100% de ocupación en salas de quemados

“Los municipios que han presentado mayores afectaciones en las últimas horas son Tuluá, con alrededor de cinco barrios que se inundaron; San Pedro, dónde se está trabajando junto con la concesión Malla Vial con el fin de restablecer la normalidad sobre la creciente de la quebrada La Artieta”, dijo el secretario de Gestión del Riesgo y Desastres del Valle del Cauca, Francisco Tenorio.

Entre las emergencias que se registraron están múltiples deslizamientos en Buga, que han afectado las principales vías, pero que también dejaron a la persona muerta. A esto se suman afectaciones sobre la vía Buenaventura–Cali, entre los kilómetros 68 y 69, donde el agua comenzó a salir entre la montaña, arrastrando piedras y lodo.

Así quedó registrado el momento cuando el río #Tulua se desborda inundando el casco urbano del municipio de Tuluá #YaCelacanto pic.twitter.com/Bs1Fi4BBuz — Ya Celacanto (@YaCelacanto) December 26, 2025

Por este hecho, la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico informó que se ha dado sobrecargas en la montaña, así como se ha presentado un aumento en el caudal del río Dagua, por lo que hicieron un llamado a la prudencia y precaución.

Le puede interesar: Turista mexicana fue hallada muerta en apartamento rentado en El Carmen de Viboral

“Las recomendaciones incluyen reducir la velocidad, conducir con extrema precaución, mantener las luces encendidas durante el viaje y resguardarse en lugares seguros en caso de precipitaciones intensas”, indicaron en comunicado.

Tuluá pasó la Navidad bajo el agua

En la noche del pasado 24 de diciembre, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Tuluá, que alcanzó varios barrios del casco urbano del municipio, entre los que están La Inmaculada, Brisas del Río y La Playita.

Por esta razón, el secretario de Gobierno del municipio, Martín Hincapié, aseguró a El País de Cali que “ya tenemos desplegado un dispositivo y estamos en articulación para atender la emergencia; aquí también se encuentra el vehículo de Centro Aguas, encargado del tema de alcantarillado”.

Alerta roja en Dagua

Por condiciones similares, por los desbordamientos de los ríos Pepitas y Dagua, así como en la quebrada El Cogollo, la alcaldía de Dagua declaró la alerta roja e hicieron un llamado a las comunidades que viven en las riberas de los afluentes a evacuar estas zonas.

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este 25 de diciembre han generado afectaciones por la creciente del río Dagua, inundaciones y derrumbes en varios puntos del corredor Buenaventura–Loboguerrero–Buga. 🌧️🚧🌊



Algunos de los videos que circulan corresponden al sector… pic.twitter.com/yK964bvykp — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) December 26, 2025

Finalmente, se registraron emergencias en el municipio de San Pedro donde el aumento repentino de la quebrada La Arrieta provocó inundaciones en el casco urbano y en balnearios turísticos. Por ello, las autoridades indicaron que tuvieron que hacer evacuaciones preventivas.