Antioquia tuvo 23 heridos con pólvora en Navidad y 100% de ocupación en salas de quemados

En la tarde de este jueves 25 de diciembre, la gobernación de Antioquia entregó un consolidado de personas lesionadas con pólvora durante las celebraciones decembrinas. En total, se registraron 23 casos, entre los cuales se destacan los casos de siete menores de edad.

Las alertas están encendidas en el departamento, no solo porque se suman 119 quemados, es decir, 15 casos más que los que se registraron para esta misma fecha del año pasado, sino porque además la ocupación en las salas de quemados del departamento han llegado al 100 %.

“Seguimos acumulando lesionados por pólvora gracias a la irresponsabilidad de aquellos que creen que la Navidad es para celebrarla, poniendo en riesgo su propia integridad y la de sus vecinos. Ya llevamos 10 % por encima del día anterior y lo lamentable es que ayer sumamos a siete menores de edad, entre ellos uno con amputación de sus dedos”, dijo la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez, quien además hizo un llamado a la responsabilidad.

Dentro de las cifras entregadas por el departamento se destaca la alta ocupación tanto en las salas de quemados de adultos como niños. Además, se resalta que entre los municipios donde más casos se han presentado está Medellín (57), Itagüí, Bello (5), El Bagre, Puerto Triunfo y Remedios, con tres casos cada uno.

Entre los casos de quemados con pólvora en las últimas horas se encuentra un hombre de 20 años y un niño de 13 años con quemaduras en manos por manipulación de totes y papeletas. De igual forma, dos mujeres que tuvieron quemaduras de primer y segundo grado en piernas cuando observaban. Todos los casos fueron en Medellín.

En el Carmen de Viboral, un joven de 17 años tuvo quemaduras de segundo grado por manipulación de tacos, así como un niño de 14 años tuvo quemaduras de tercer grado en tronco y manos por uso de voladores, en Itagüí. En ese mismo municipio, un hombre de 27 años se quemó la cara con una luz de bengala.

En San Vicente se registró el caso del adolescente de 16 años que tuvo amputación de dedos tras manipular papeletas, así como en Puerto Triunfo una mujer de 41 años presentó laceración, contusión y quemadura de primer grado con amputación de dedos de la mano por manipulación de trueno.

Finalmente, entre los casos que se registraron este 25 de diciembre está el de un hombre de 27 años que se quemó con voladores y al que le tuvieron que amputar dedos, en Turbo; un hombre de 20 años en Cáceres que tuvo quemaduras de tercer grado en manos, tras usar papeletas, y una mujer en la ceja con lesiones en tronco y manos por un volador que cayó donde ella se encontraba.