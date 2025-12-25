Turista mexicana fue hallada muerta en apartamento rentado en El Carmen de Viboral

La pareja había rentado el hospedaje por una aplicación de renta corta. Foto: Gobernación de Antioquia

Las autoridades investigan la causa de la muerte de Ana Carolina Herrera Torres, una mexicana de 26 años, que durante la noche de Navidad fue encontrada muerta dentro del jacuzzi de un apartamento que había rentado junto con su pareja en el municipio del Carmen de Viboral, en Antioquia.

El caso se conoció por una llamada a la línea de emergencia por la muerte de una mujer. Según relató el esposo, Juan Eduardo de la Cavada, de 36 años, Herrera entró al jacuzzi cuando él salió de la habitación, pero al regresar la encontró inconsciente dentro del lugar, por lo que intentó reanimarla, pero no respondió.

“Al parecer, se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos. No presenta signos de violencia, sin embargo, se están adelantando, pues, las actuaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte”, añadió el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

La pareja, que residía en Quintana Roo (México), se encontraba en la región celebrando su aniversario y las festividades decembrinas. De Herrera Torres se conoce que era agente bilingüe de telefonía en ventas.

Las autoridades señalaron que investigan las causas de la muerte y si se habría dado por un presunto ahogamiento.

Sumado a este caso, la Policía de Antioquia indicó que durante la noche de Navidad se registró un feminicidio en el municipio de Betulia, donde una mujer de 40 años fue atacada con arma blanca por su pareja de 26 años, en medio de una discusión.

El hombre, que vivía con la víctima desde hace seis meses, huyó hacia zona rural, por lo que las autoridades adelantan su búsqueda.