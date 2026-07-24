Gerente de Emcali denunciará a concejal Roberto Ortiz, ¿cuáles son las razones?

Roger Mina y Roberto Ortiz se han enfrentado por el contrato de alumbrado público. Foto: Alcaldía de Cali - Concejo de Cali

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La polémica por el contrato de alumbrado público de Cali tiene un nuevo capítulo. El abogado del gerente de Emcali, Roger Mina, anunció que denunciará al concejal Roberto Ortiz por presuntamente querer incidir en el proceso.

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La discusión comenzó con denuncias del cabildante, que en reiteradas ocasiones ha alertado en las sesiones del Concejo de Cali que estaría en curso una licitación de un contrato (que en 20 años generaría COP 5 billones) para prestar el alumbrado público de la ciudad, lo que, a su juicio, debería hacer Emcali como empresa pública.

“Nos quejamos de megaproyectos, pero hoy hacemos lo mismo, entregarle ese servicio a un privado, cuando los dineros para dicho negocio, más de 200 mil millones de pesos de alumbrado público, están en las arcas del municipio”, argumentó Ortiz.

Según indicó el abogado de Mina, el penalista Gustavo Moreno Rivera, el pasado 7 de julio, el gerente de Emcali habría recibido información que señalaba que ese mismo día el concejal Ortiz se habría reunido en una oficina del Centro Comercial Jardín Plaza con Mauricio Tabares.

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En dicho encuentro ”se habría buscado influir en el proceso contractual del alumbrado público de la ciudad mediante presiones dirigidas al gerente general de Emcali (...). Estos hechos, de comprobarse, podrían representar presiones e injerencias indebidas sobre la dirección de Emcali”, aseguró el abogado.

Por esta razón, señaló Moreno que pidieron a la Fiscalía investigar si se presentó constreñimiento ilegal por el presunto uso de presiones indebidas o intimidaciones, así como un presunto tráfico de influencias de servidor público.

En respuesta, el concejal Ortiz indicó en la plenaria del Concejo del pasado 21 de julio que: “aquí estaremos esperando para responderle porque en mí compete defender los intereses ciudadanos y que no sean entregados a un privado, porque eso es lo que tenemos que rechazar. Tenemos que defender lo público y un negocio de cinco billones de pesos; a mí me duele que se vaya a un privado y que la ciudad no se vaya a beneficiar en nada”.