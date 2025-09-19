En una UCI permanece niño de ocho años víctima de bala perdida en Medellín

Imagen de referencia. La bala ingresó por el techo de la vivienda. Foto: Radio Nacional de Colombia

En una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente Fundación permanece un niño de ocho años que el pasado miércoles 17 de septiembre fue víctima de una bala perdida, mientras jugaba en la sala de su casa, en el barrio Villa Liliam, en la parte alta de la comuna de Villa Hermosa, en el oriente de Medellín.

Según indicaron las autoridades, el niño estaba en la sala de su casa cuando la madre escuchó los gritos. Al acercarse al menor vio que salía mucha sangre de su cabeza, por lo que lo llevó por sus propios medios hasta la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires.

De allí, el niño fue trasladado al Hospital Infantil Concejo de Medellín y posteriormente al Hospital San Vicente Fundación, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo pronóstico reservado.

Sobre lo ocurrido, el comandante de la Policía del Valle del Aburrá, coronel William Castaño, aseguró que “se recolectó la ojiva que había sido o que penetró el cráneo del menor. Esta va a ser sometida a las actividades de laboratorio de criminalística. Obviamente, eso nos va a servir muchísimo para empezar este trabajo de identificación de quién o de qué irresponsable pudo haber generado este disparo, tal vez hacia el aire”.

De igual forma, el uniformado aseguró que se confirmó que el proyectil ingresó por el techo de la vivienda. Ante esto, las autoridades pidieron el apoyo a la comunidad para identificar a los responsables de hacer el disparo que mantiene en grave estado al menor de edad.

Por su parte, la Policía de Infancia y adolescencia indicó que acompaña la investigación, junto con la Secretaría de Seguridad de Medellín, así como realizan el acompañamiento psicológico a la familia del menor de edad.

Un caso similar se registró en el municipio de Baranoa, en Atlántico, donde una niña de 11 años fue herida por una bala perdida, en el barrio Primavera. Aunque alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas.