Gobernación del Valle abre espacio “pet friendly”: ahora podrá hacer trámites con su mascota

La Gobernación del Valle del Cauca habilitó un espacio “pet friendly” en el piso de atención al ciudadano del Palacio de San Francisco, en Cali, permitiendo que las personas puedan realizar sus trámites acompañadas de sus mascotas siempre que cumplan con un protocolo de ingreso.

La medida, anunciada el 11 de marzo de 2026, convierte la administración departamental en la primera gobernación del país en implementar este tipo de espacio dentro de sus instalaciones, una iniciativa que busca reconocer a los animales como parte de las llamadas familias multiespecie.

“Seguimos siendo incluyentes con los animales del departamento y las personas pueden venir con su compañero a hacer sus diligencias, con un protocolo basado en el respeto y en el reconocimiento de los animales como seres sintientes”, explicó Lizeth Parra, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal del Valle.

Cómo funciona el ingreso con mascotas

El acceso de animales estará regulado por un protocolo que busca garantizar tanto el bienestar de las mascotas como la seguridad de los ciudadanos y funcionarios que trabajan en el edificio. Según las autoridades, solo podrán ingresar un máximo de tres animales de manera simultánea por cada 100 metros cuadrados del área habilitada, y todos deberán estar acompañados por su cuidador.

Además, los perros deberán ingresar con correa y carnet de vacunación, mientras que animales diferentes como gatos o conejos, deberán permanecer dentro de un guacal o transportador durante su permanencia en el lugar.

También “habrá puntos de hidratación y las personas deberán llevar su botella de agua o llenarla allí, todo esto busca cuidar tanto la salud de las personas como la de los animales compañeros”, agregó la subsecretaria.

Una apuesta por espacios más incluyentes

Desde la Gobernación señalaron que esta iniciativa hace parte de una estrategia para promover una cultura de respeto, bienestar animal y convivencia dentro de los espacios institucionales.

“Para nosotros es muy importante contar con este tipo de iniciativas. Es la primera gobernación que cuenta con este protocolo para acercarse a los ciudadanos”, mencionó Lina Marcela Cárdenas, subsecretaria Administrativa y de Relacionamiento con el Ciudadano.

Con esta medida, quienes visiten la Gobernación del Valle podrán acudir acompañados de sus mascotas mientras realizan trámites o gestiones en el piso de atención al público.