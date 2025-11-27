Ataque a caravana fúnebre dejó un muerto y seis heridos en Ibagué

Imagen de referencia. La Policía de Ibagué indicó que el ataque fue directamente contra uno de los vehículos de la caravana fúnebre.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial se registró en la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre en Ibagué. Sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra los ocupantes de un carro que acompañaban una caravana fúnebre, lo que dejó a una persona muerta y seis más heridas.

Lea: Encendieron el árbol de Navidad más grande del país en Barranquilla: ¿cuánto mide?

El hecho se registró sobre la calle 37 con avenida Ferrocarril, cuando varias personas acompañaban la procesión de James Avellaneda Rodríguez, quien fue asesinado al comienzo de la semana, en la comuna 8 de la ciudad.

Según explicó el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, todas las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó la muerte de una de ellas.

La víctima mortal fue Jeison Sánchez, de 26 años, quien de acuerdo con las autoridades tenía 10 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y lesiones personales, entre otros.

Le puede interesar: Las dudas en el caso de madre e hija que habrían sido enterradas en su casa en Barranquilla

Los heridos fueron tres mujeres y dos hombres, que son atendidos en el Hospital Federico Lleras Acosta, donde dos permanecen bajo pronóstico reservado.

“De las tres mujeres, una paciente en condición crítica, actualmente en procedimiento quirúrgico, una paciente con pronóstico reservado, bajo manejo especializado y un paciente que permanece aún en observación. De los hombres, hay un paciente en estado crítico con requerimiento quirúrgico y dos pacientes que permanecen en observación”, indicó el centro médico.

Ante lo ocurrido, la Policía activó un plan candado hacia el barrio El Bosque hacia donde huyeron los sujetos que dispararon, así como “se dispuso un equipo especial de policía judicial y de inteligencia para el esclarecimiento de este hecho”, dijo Mora. Se cree que el caso esté relacionado con retaliaciones entre bandas criminales.