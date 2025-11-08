Gobierno no aseguró recursos para Tren de Cercanías del Valle; el presidente habló

A futuro el proyecto busca unir a los municipios de Jamundí, Cali, Yumbo y Palmira Foto: Gobernación del Valle

Llegó el 8 de noviembre y se cumplió el tiempo máximo que tenía la gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de Cali y Jamundí para lograr que el Gobierno Nacional firmara el acuerdo de cofinanciación para el Tren de Cercanías. La firma nunca se dio, pese a las múltiples advertencias y el acuerdo que a contrarreloj los gobiernos locales.

A horas de que iniciara la Ley de Garantías, por la carrera electoral que se tendrá en el país el próximo año, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la de Jamundí, Paula Castilla, firmaron un acuerdo con el que aseguran, con vigencias futuras, el 30 % de los recursos que necesitan para construir el tren regional.

El 70 %, de los COP 12 billones que se presupuestan para el proyecto, tendrían que salir del Gobierno Nacional, que finalmente guardó silencio ante el proceso faltante para firmar el convenio, lo que terminará retrasando, por lo menos, un año más, las obras del tren de cercanías.

Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante. Y su segunda fase… https://t.co/uKtXmU8Yud — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

Pero el tema no quedó ahí. En la mañana de este sábado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la solicitud y aseguró que no estaba entre sus prioridades. “Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante. Y su segunda fase será a Urabá y el Caribe, tercera fase: a Popayán”, escribió el mandatario en sus redes.

Al respecto, la gobernadora Toro señaló al presidente que la negativa a firmar el acuerdo correspondería a una venganza política. “Usted representa la unidad nacional y con sus decisiones y declaraciones lo que hace es romperla. Usted le está incumpliendo a los vallecaucanos sus compromisos de campaña echando mano de mentiras”.

Usted le está incumpliendo a los… https://t.co/dM3Oa4KLLJ — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) November 8, 2025

Previamente, Toro había señalado que como alternativa se estudiarían alianzas público-privadas para respaldar económicamente el proyecto.

La respuesta del presidente Petro también fue rechazada por los gremios locales. Al respecto, María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, indicó que no se están analizando las prioridades. “Si de prioridad financiera se trata, es importante señalar que el tren Buenaventura - Yumbo (tren del Pacífico), apenas está en la licitación de los estudios de factibilidad, mientras que el tren de cercanías del Valle ya tiene factibilidad y además, cuenta con viabilidad dentro del marco fiscal”.

Algo similar señaló Edwin Maldonado, director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, para quien la decisión no pensando en las necesidades de la gente. “Las vigencias futuras no eran requisito para firmar el convenio. A Bogotá y Cundinamarca les aprobaron el Tren de Zipaquirá y los buses eléctricos sin tenerlas. Ese trámite se hace después, una vez el Gobierno Nacional cumple con su parte”.

El proyecto contempla un sistema férreo eléctrico de tipo tren ligero, que conectará el área metropolitana de Cali con municipios aledaños como Jamundí, Palmira y Yumbo. Además de mejorar la conectividad, el proyecto se articula con planes de modernización del sistema de transporte público de la región.