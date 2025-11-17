Gran rechazo por ataque con explosivo contra sede de RCN en Cali; alcalde pidió intervención

La explosión de la granada provocó afectaciones en ventanales de viviendas aledañas. Foto: Archivo Particular

Rechazo generalizado ha causado el ataque contra las instalaciones del medio de comunicación RCN, en la Carrera 8 con Calle 31, en Cali, que se registró en la noche del pasado domingo 16 de noviembre y que, según las autoridades, no dejó personas heridas.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que los delincuentes lanzaron una granada contra la fachada del medio de comunicación, que se encuentra en el barrio industrial de Los Mangos, causando daños en las ventanas de viviendas aledañas.

En respuesta, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, indicó que se trató de “un acto desesperado de los terroristas, a los que estamos persiguiendo y acorralando en un trabajo articulado con la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y todas las capacidades del Estado”.

Por su parte, la Personería Distrital rechazó “de manera categórica el atentado” que, afirmó, “atenta contra la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de todos los caleños a estar informados”.

A la par, el procurador general, Gregorio Eljach, indicó en sus redes sociales que: “La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación y garantizar la protección de los medios de comunicación”.

El ataque se registra un día después de que se registrara otro atentado contra una estación de Policía de la misma ciudad y que se habría dado como respuesta a un operativo en el norte del Cauca, en el que fue asesinado alias Veneno, señalado como cabecilla de una de las comisiones de la disidencia Jaime Martínez de las FARC.

Ante esto, el alcalde Eder pidió al Gobierno Nacional y al Ejército para establecer un plan de choque, ante los ataques que se han presentado este fin de semana en la ciudad, y que dejaron dos policías y un civil herido.

“Lo único que pedimos es mayor contundencia, especialmente contra los grupos terroristas, hay que capturar a los bandidos o darlos de baja, porque seguimos enfrentando una amenaza latente”, señaló Eder.