Las afectaciones que dejó grave explosión en Bello; 23 casas resultaron afectadas

El ensordecedor sonido de una explosión perturbó la noche de gran parte de los habitantes del barrio Búcaros de Bello, Antioquia, donde el pasado sábado 15 de noviembre se registró una detonación que estuvo seguida de un incendio, que dejó como resultado 23 viviendas con afectaciones y tres más evacuadas.

El hecho se registró dentro de una casa de tres pisos, donde, al parecer, un incidente con la red de gas domiciliario provocó la explosión que afectó los ventanales de varias de las viviendas aledañas, así como provocó un incendio por el que once unidades del cuerpo de Bomberos de Bello tuvieron que llegar al lugar.

“No se presentaron personas accidentadas o víctimas en el lugar, solo asuntos para atender materiales. Una vivienda de tres niveles a la que se le ordenó evacuación inmediata y afectación directa a las dos viviendas circundantes, a las que también les indicamos evacuación preventiva hasta una revisión más profunda”, explicó John Alexánder Osorio, secretario Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello.

Sumado a esto, la alcaldía de Bello indicó que tras realizar la verificación del sector se confirmaron afectaciones en por lo menos 23 viviendas de la zona, la mayoría de las cuales registra ruptura de vidrios.

“Lo que arroja la investigación de bomberos es la explosión de la red de gas posiblemente causada por un corto circuito, digamos que a esta hora y desde anoche son las indagaciones preliminares y obviamente haremos una investigación en profundidad”, añadió Osorio a Telemedellín.

Además, la Secretaría de Gestión del Riesgo indicó que una Comisión Técnica adelanta las investigaciones para determinar la causa de la emergencia, así como se realizan acciones para evitar una nueva emergencia en la zona.