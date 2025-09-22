Habla otro hermano de Jorge Uribe, asesinado en Cali: rebate a su sobrina

Jorge Uribe, desapareció en abril y fue encontrado ocho días después en una zona rural de Cali, semicalcinado y desmembrado. Foto: Cortesía

El asesinato del empresario Jorge Uribe, que se registró en abril en una zona rural de Cali, se mantiene en investigaciones y ha levantado cuestionamientos y diferencias en su familia. Por una parte su hija, Alejandra Uribe, ha pedido a su tío, Juan Carlos, vinculado en la investigación, que diga la verdad sobre la muerte de su padre. Mientras que Antonio Uribe, hermano de la víctima y del señalado, ha defendido a su hermano y exige pruebas contundentes por las acusaciones de su sobrina.

La hija considera que las acusaciones de la Fiscalía son ciertas, en las que señalan a Juan Carlos de homicidio agravado y la desaparición forzada, por presuntamente haber contratado a las personas que cometieron el crimen. Brian Eduardo Garces Peláez, de 32 años, ya fue judicializado y Moisés Betancur Zamora, fue capturado en Cartagena recientemente.

Juan Carlos no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y posteriormente en la audiencia de la medida de aseguramiento la jueza lo dejó en libertad porque hubo obstrucción a la justicia y otros procedimientos irregulares, sin embargo, se mantiene vinculado a la investigación. Alejandra manifestó que este procedimiento le pareció extraño ya que, según ella, los errores cometidos con otro de los implicados, no exime al tío de ser el presunto determinador de la muerte de su padre.

Por su parte, Antonio Uribe, más conocido como Toño, desmiente a su sobrina y asegura que la vinculación de su hermano menor no es una posibilidad en el caso de la muerte de su otro hermano.

“Me duele es que ella se haya volteado contra la familia, echarle tierra encima a todos... Yo no tengo nada contra Alejandra. Lo que pasa es que a mí el tema de Alejandra, de que tiene las pruebas de que somos nosotros, que es Juan, que es mi hermana mayor; pues, si tiene pruebas, que las lleve a la Fiscalía. Yo no sé para qué le dice a los medios que tiene pruebas de todo, pues llévelas. Se ahorraría todo este problema de 7 meses que va a cumplir Jorge de muerto, de andar vociferando en las emisoras y todo”, manifestó Antonio a Blu Radio.

Además, insistió en que las acusaciones de la hija de la víctima afectan a toda la familia, incluyendo a otros sobrinos que se encuentran fuera del país. “Si ella tiene las pruebas de que nosotros somos los matones, pues entonces que la lleve a la fiscalía. Es la más fácil. Descansa ella y descansamos nosotros”, agregó.

La mujer previamente también manifestó que la familia se vio afectada desde el asesinato de su madre en 2017 y cuestionó cuál era el odio que tenían contra ella, contra su madre y su padre. “La parte familiar entre nosotros era muy buena hasta que mataron a mi mamá. En el momento en que mataron a mi mamá, toda la familia Uribe se desapareció. Hablábamos de vez en cuando, el más cercano fue mi tío Toño Uribe”, aseguró Alejandra a Tu Barco.