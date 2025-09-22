Lo que ha dicho la hija de Jorge Uribe, empresario asesinado en Cali

Juan Carlos Uribe, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y la desaparición forzada agravada de Jorge Uribe, su hermano. Foto: Archivo Particular

Alejandra Uribe, la hija de Jorge Uribe, el reconocido empresario que desapareció en abril en Cali y fue encontrado ocho días después semicalcinado y desmembrado en una zona rural de la ciudad, habló sobre el proceso que se ha llevado hasta el momento con el caso de su padre, que también involucra a su tío, Juan Carlos Uribe, como presunto determinador del asesinato.

La Fiscalía aseguró que Juan Carlos contrató a las personas que cometieron el crimen, Brian Eduardo Garces Peláez, de 32 años, quien ya fue judicializado y Moisés Betancur Zamora, capturado recientemente en Cartagena. Además, el ente acusador le imputó cargos a Juan Carlos por homicidio agravado y la desaparición forzada de su hermano, pero no los aceptó.

Posteriormente, en la audiencia de medida de aseguramiento la jueza consideró que hubo obstrucción a la justicia y otros elementos que hicieron que el señalado quedara en libertad, mientras el proceso judicial avanza.

“Pienso que hay algo muy extraño en este procedimiento, pues debió haber sido liberado el señor que trajeron de Cartagena, puesto que sí hubo un error, ya que él tenía un mellizo y él no era. Pero eso no lo eximía a Juan Carlos Uribe de ser el determinador de la muerte de mi padre“, dijo Alejandra a Noticias RCN.

Además, relató que para ella fue una sorpresa la vinculación de su tío en el caso de su padre. Dijo que fue muy doloroso y que a pesar de las diferencias que habían tenido en la familia siempre lo había querido. "Me dolió muchísimo en ese momento cuando me dieron la noticia, no me la esperaba, me cogió por sorpresa. Nunca esperé que él pudiera ser el determinador de la muerte de mi padre“, agregó.

Posterior a eso, Alejandra aseguró que debe existir algo en particular de su familia muy grave que podría llegar a ser una de las razones del asesinato de su padre, pero que lo único que exige es justicia y que revelen la verdad. “Yo lo único que pido es que se haga justicia, que toda la verdad salga por fin a la luz. Solo pido que, por primera vez en la vida, en la ciudad de Cali, se haga justicia, porque es imposible lo que pasa hoy de dejarlo libre con todas las pruebas contundentes que se tenían”, expresó la mujer.

También, Alejandra le dijo a su tío que “se ponga la mano en el corazón”, y cuente lo que pasó en realidad. “¿Qué es lo que están ocultando?,¿por qué ese odio hacia mí?, ¿por qué ese odio a mi mamá?, ¿por qué ese odio hacia la familia?,¿por qué ese odio hacia mi papá?”, cuestionó la mujer en el medio Tu Barco News. En el que agregó que si el (Juan Carlos) lo consideraba el mejor hermano del mundo, por qué lo mató.

Alejandra destacó que ya le había tocado vivir el asesinato de su madre ocho años atrás en una finca en Ginebra y que desde ahí su familia por parte de su padre había tomado distancia. “La parte familiar entre nosotros era muy buena hasta que mataron a mi mamá. En el momento en que mataron a mi mamá, toda la familia Uribe se desapareció. Hablábamos de vez en cuando, el más cercano fue mi tío Toño Uribe”, concluyó.