Manifestaciones tienen bloqueadas vías hacia el Chocó: ¿Qué está pasando?

El Consejo Comunitario Afro y comunidades indígenas del corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda, mantienen el bloqueo desde hace cinco días y exigen la presencia del Gobierno Nacional.

Desde hace cinco días el Consejo Comunitario Afro y comunidades indígenas del corregimiento de Santa Cecilia, en Pueblo Rico, Risaralda, tienen bloqueada la vía entre Pereira y Quibdó, mientras que para este lunes 22 de septiembre transportadores de vehículos de carga anunciaron paro en la vía Medellín - Quibdó, a la altura del corregimiento El Siete, por el decreto que restringe el paso nocturno por esta vía.

Los manifestantes de Pueblo Rico han denunciado desde el inicio de las manifestaciones que las obras que realizan sobre la vía ha afectado varias viviendas, unas fueron derribadas y otras tienen problemas por inundaciones. Las comunidades a pesar de que lograron acuerdos con el Gobierno manifiestan que ni siquiera les han entregado el acta de los mismos y exigen respuesta y presencia de las autoridades.

A esto se han sumado indígenas del resguardo Tahami del Alto Andagueda en el Chocó, quienes aseguran que han tenido inconvenientes con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, razón por la que también exigen la presencia de esta entidad.

Víctor Moreno, líder del Consejo Comunitario, aseguró que no ha hecho presencia ningún representante del Gobierno Nacional y que hasta que no lo hagan, no levantarán los bloqueos.

Por su parte, Juan Diego Ortiz, representante de la Confederación Colombiana de Transportadores, indicó que las pérdidas son de hasta dos mil millones por día que pierde el sector transportador a raíz de este bloqueo. Tras la molestia de algunos conductores lograron un acuerdo para que transitaran los vehículos represados, pero Ortiz le pidió a los transportadores que mantuvieran la calma y al Gobierno que hiciera presencia para darle solución a los afectados.

Por otro lado, el gremio transportador de carga bloqueó la vía de Medellín que comunica con Quibdó desde las 12:00 a.m. de este lunes 22 de septiembre, en jurisdicción del Carmen de Atrato. Los manifestantes aseguran que el decreto que ordenó un cierre nocturno para que vehículos de carga no puedan transitar desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en sectores como Tutunendo y El Siete, les está afectando con pérdidas económicas y retrasos tanto a su gremio como a la comunidad que depende de esta vía.

En el comunicado, aseguraron que no llegaron a acuerdos con Invías y demás autoridades, razón por la que mantienen la decisión hasta el desmonte del decreto. Y garantizarán un corredor humanitario con el paso de ambulancias, vehículos de emergencia, fuerza pública y carros fúnebres.