Incendio en San Onofre (Sucre) dejó 10 cabañas destruidas; hubo dos heridos

Un grave incendio se registró en el balneario Rincón del Mar, en la zona turística del municipio de San Onofre, en Sucre, que consumió 10 cabañas y una vivienda, así como dejó dos personas heridas.

Las llamas, de las que todavía no se conocen su origen, llamaron la atención de quienes se encontraban en la zona debido a que generó una gran columna de humo, así como se expandió por las lujosas cabañas por la fuerza de los vientos.

Aunque en la zona hicieron presencia bomberos de Tolú, Toluviejo y Corozal, así como la Defensa Civil y la Armada, junto con comunidad, fue difícil mitigar las llamas, porque en el sector no pudieron entrar los vehículos extintores.

“Se quemaron diez cabañas, la comunidad tuvo una labor excelente, ayudaron a la gente a salir, hubo solo dos personas afectadas que fueron trasladadas al centro de salud por el municipio, un señor que se cortó y otro señor que se cayó haciendo labores de ayuda”, dijo a Caracol Radio Paola Tous, coordinadora de gestión del Riesgo de Sucre.

Desde la alcaldía indicaron que se activaron todos los protocolos de emergencia, así como Afinia suspendió el servicio de energía para evitar nuevas emergencias. “Se despegaron los controles necesarios para sofocar el incendio y minimizar los daños”, resaltaron.

Aunque la alcaldesa Marta Cantillo Martínez y parte de su gabinete hicieron presencia en la zona, la comunidad los insultó y los hicieron salir, luego de que hasta les lanzaron piedras, como quedó registrado en varios videos publicados en redes por la comunidad.

Por lo pronto, el consejo de Gestión del Riesgo Municipal y Departamental y la fuerza pública adelantan trabajos para hacer un censo de los daños y las afectaciones, ya que, si bien se registraron 10 cabañas consumidas por el fuego, los comerciantes de la zona señalan que se habrían presentado daños en por lo menos 30, así como millonarias pérdidas.

Un hecho similar se registró en el municipio en 2011, pero en el sector de El Rincón, en donde varias cabañas del sector fueron consumidas por el fuego.