Hallaron tres cuerpos con signos de tortura en Santa Catalina, Bolívar

En el corregimiento Colorado del municipio de Santa Catalina, en Bolívar, las autoridades encontraron los cuerpos de tres hombres que presentaban signos de tortura, así como heridas con arma blanca. Junto a esto, se conoció que las víctimas eran personas oriundas de Luruaco.

Según indicó la Policía Metropolitana de Cartagena, las inspecciones fueron realizadas por miembros del CTI de la Fiscalía, que adelantan las investigaciones para dar con los responsables y las motivaciones del crimen. Los sujetos, según señaló la comunidad, habían desaparecido desde hace cuatro días.

Los hombres fueron encontrados en diferentes lugares del municipio. Los primeros dos cuerpos fueron hallados, en la mañana del pasado martes 9 de septiembre, por habitantes del corregimiento en zona enmontada, lo que dificultó el acceso de las autoridades.

Sumado a esto, la comunidad en la que se hizo el hallazgo señaló que días antes habían encontrado una motocicleta abandonada sobre una de las vías principales, por lo que creen que el hecho podría tener relación con los asesinatos.

Sobre los hombres, la Policía dio a conocer sus identidades, así como resaltó que todos tenían antecedentes judiciales. Entre las víctimas está Luis Fernando Chávez Daza, de Orito (Putumayo), con acusaciones por concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016) y fuga de presos (2018).

Otra de las víctimas es Luis Fernando Meza Aldana, quien tenía antecedentes por concierto para delinquir por darse al terrorismo (2015, 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024), mientras que la última víctima fue Haissar Junior Natera Echeverry, con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego (2019).

La Policía indicó que adelanta las investigaciones correspondientes. Por ahora no manejan hipótesis de lo ocurrido.