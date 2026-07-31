Habló mamá de María Camila Potosí tras hallazgo de su nieta y captura de responsables

María Camila Potosí, de 21 años y ocho meses de embarazo, desapareció el pasado 16 de julio. Foto: Archivo Particular

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Tras la confirmación de la captura de cinco responsables del feminicidio de María Camila Potosí y de restos que corresponderían a los de su hija, que fue sacada de su vientre, Alba Gómez, mamá de la joven de 21 años, se refirió al caso y al profundo dolor que enfrenta su familia. “Nos cayó como un balde de agua fría”.

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Gómez relató a Noticias Caracol que han sido días difíciles y, aunque las autoridades señalaron que los restos hallados en la comuna 18, cerca de donde fue encontrada María Camila, serían los de su nieta Alahia, aún guarda la esperanza de que no correspondan, ya que espera tener ese “pedacito de Camila” en casa.

Frente a la captura de las cinco personas, incluida la mujer que transportó a la joven el día de su desaparición, rechazó lo ocurrido. “Son personas que no tienen corazón, no tienen alma y con este crimen tan atroz que cometieron con mi hija, una persona inocente que yo creo que ellos no la conocían, no les hizo nada. Ahora una bebé. No me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito”.

Adicionalmente, se refirió a lo que viene y agregó que: “¿Perdonarlos? ¿Qué digo? Perdonarlos en sí no creo. Yo no soy mala persona, no tengo un corazón malo, pero es que este crimen ya es demasiado. Solamente Dios sabe lo que estoy sintiendo en este momento y Dios es el único también que tiene su castigo para ellos”.

Por ello, pidió celeridad en la judicialización de los responsables. “Solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley y tienen que pagar la muerte de mi hija y ahora la muerte de la bebé”.

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En cuanto a cómo se encuentra la familia, Gómez indicó que la abuela de María Camila se encuentra grave de salud tras la desaparición. “Ella está muy mal porque también tenía la esperanza de que íbamos a tener a la bebé en casa. Es una noticia muy fuerte”.

Sumado a esto, señaló que hasta el perro de la familia, Dante, se comporta de manera inusual en los lugares donde solía estar junto a María Camila.

Por último, Alba Gómez resaltó que su hija era una joven alegre, que estaba feliz por su embarazo y tenía muchos planes para su futuro.

¿Qué pasó con María Camila Potosí?

La joven de 21 años y ocho meses de embarazo desapareció el pasado 16 de julio. Las autoridades encontraron su cuerpo cuatro días después junto al río Meléndez, en el sur de Cali, pero sin su bebé en su vientre, por lo que familiares y allegados realizaron velatones y manifestaciones exigiendo celeridad a las autoridades para encontrar a la recién nacida con vida.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, entre ellas la mujer que transportó a Potosí durante el día de su desaparición, quienes estarían involucradas en el feminicidio. Además, se anunció el hallazgo de restos que corresponderían a los de la bebé Alahia, en la comuna 18, cerca de donde fue hallada la joven madre.

Las hipótesis de las autoridades indican que la acusada habría contactado a cuatro sujetos para asesinar a María Camila y quedarse con la bebé, debido a que la mujer habría fingido un embarazo para continuar al lado de su expareja.