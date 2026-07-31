Vandalizan la gobernación del Valle tras hallazgo de restos de hija de María Camila Potosí

Los manifestantes hicieron grafitis pidiendo justicia y responsabilizando a la gobernación por el feminicidio de María Camila Potosí. Foto: Gobernación del Valle

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Gran indignación ha causado en el país el feminicidio de María Camila Potosí, la joven de 21 años y ocho meses de embarazo, a la que asesinaron y le sacaron de su vientre a su hija Alahia, cuyos restos habrían sido encontrados el pasado jueves 30 de julio, mientras que a la par las autoridades confirmaban la captura de las cinco personas detrás del crimen. Tras confirmarse esta información, se registraron protestas frente a la gobernación del Valle, que fue vandalizada.

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El hecho se registró en la tarde del jueves. Un grupo de manifestantes llegó hasta el Palacio de San Francisco, en donde pintaron diferentes grafitis alusivos al caso en los que piden justicia, pero además responsabilizan a la administración por la muerte de las mujeres.

El hecho fue rechazado por la administración que, a través del director del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, Óscar Trujillo, anunció que se iniciarán las acciones legales correspondientes contra los responsables de la vandalización.

“Dialogamos con los manifestantes para garantizar su derecho constitucional a la protesta, siempre que esta se desarrollara de manera pacífica. Sin embargo, rechazamos categóricamente los actos de vandalismo que afectaron un bien público que pertenece a todos los vallecaucanos”, añadió Trujillo.

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Sobre lo ocurrido, la secretaria de la Mujer del Valle del Cauca, Yurany Ordóñez, indicó que desde la administración se dispusieron programas de orientación y acompañamiento psicológico y jurídico a la familia de María Camila Potosí, así como se solidarizan con “cada una de las personas que por medio de la manifestación han visibilizado los casos de las mujeres que han perdido su vida”.

Por lo pronto, la gobernación indicó que comenzó con la limpieza y restauración de la fachada de la gobernación.

¿Qué pasó con María Camila Potosí?

El pasado 16 de julio se registró la desaparición de la joven de 21 años y ocho meses de embarazo, tras no llegar a su casa. Cuatro días después las autoridades encontraron su cuerpo cerca del río Meléndez en el sur de Cali, pero sin la niña que esperaba en su vientre, por lo que familiares y allegados exigieron la rápida reacción de las autoridades para hallarla con vida.

En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura de cinco personas, entre las que está una mujer que apareció en las últimas imágenes que se tienen de la joven Potosí. Ella la transportaba en una motocicleta.

Según la Policía Metropolitana de Cali, dicha joven ganó la confianza de María Camila y la llevó hasta el corregimiento de La Buitrera, donde dos hombres cometieron el asesinato. Primeras versiones indican que la señalada pretendía quedarse con el bebé, debido a que había fingido un embarazo para continuar cerca de su última pareja.