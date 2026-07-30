Se conocieron detalles y cronología del asesinato de María Camila Potosí y su hija en Cali

La última vez que fue vista María Camila Potosí iba en una motocicleta junto a otra mujer que la movilizó todo el día. Foto: Archivo Particular

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Este jueves 30 de julio se dieron dos noticias fundamentales en el caso del feminicidio de María Camila Potosí Gómez, de 21 años y ocho meses de embarazo, que desapareció y posteriormente fue encontrada muerta en Cali. Por un lado, las autoridades confirmaron la captura de las cinco personas involucradas en el crimen, mientras que por el otro se confirmó el hallazgo de los restos de un recién nacido, que serían los de Alahia, la hija de la joven.

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Tras un consejo de seguridad realizado entre autoridades de la gobernación del Valle del Cauca con las de la alcaldía de Cali, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, confirmó en rueda de prensa lo ocurrido. “Esta es una noticia que no quisiera dar. Hoy fue encontrada la bebé de María Camila sin vida en la comuna 18. Este es un momento de dolor para la familia y toda la ciudad de Cali”.

Sumado a esto, el mandatario agradeció el trabajo mancomunado de la Fiscalía y la Policía en la captura de las cinco personas que habrían estado detrás del crimen, así como del hallazgo de la recién nacida. “Ya capturamos en la totalidad a los presuntos responsables de este crimen salvaje. Es doloroso lo que ha pasado en la ciudad”.

Reconstrucción de los hechos

Sobre lo ocurrido, el brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el esclarecimiento del crimen se logró a través de información recopilada por cámaras de seguridad y el trabajo técnico de los investigadores, que incluyó información de personas cercanas a los capturados que dieron información de los hechos.

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“Ellos hacen parte de una organización criminal en la que delinquen. Tienen antecedentes delictivos bastante amplios; por tal motivo, no es ni siquiera para ellos algo grave, porque han cometido varios hechos que han afectado a la comunidad”, añadió el uniformado.

Sobre lo ocurrido, Benavidez explicó que la mujer que apareció en las primeras imágenes movilizando a María Camila en una moto logró ganarse su confianza y empezó a visitarla recurrentemente, así como la llevaba a diferentes zonas.

“El 16 de julio, la víctima fue reportada como desaparecida. Ese mismo día, alias Nixon coordinó el secuestro de la víctima y alias Yulieth fue la encargada de transportarla al corregimiento de la Buitrera, en zona rural de Cali”, indicó el comandante.

En el lugar, según añadió Benavidez, se encontraron con alias Edwin y alias Kevin, quienes fueron los encargados de cometer el homicidio y abandonaron el cuerpo en una zona boscosa. “El 20 de julio, alias Juan José fue el encargado de transportar el cuerpo y lo arrojó en el río Meléndez”.

Hallazgo de la niña

El cuerpo de la niña fue hallado por miembros del CTI de la Fiscalía, quienes dieron con su paradero, luego de que uno de los involucrados en el caso dio la información de dónde la habían dejado.

Esto se dio en la comuna 18, en un sector aledaño a donde fue encontrado el cuerpo de María Camila Potosí. Tras el levantamiento, las autoridades confirmaron que los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde se terminarán de hacer las identificaciones, así como se tendrá que determinar las causas de la muerte.

Relación de los victimarios

La Policía señaló que Yulieth conocía a los cuatro hombres involucrados en el crimen. “Han compartido alguna amistad con ella y, por supuesto, tienen un perfil muy criminal”. Adicionalmente, Benavidez indicó que la mujer habría contratado a los sujetos a los que les prometió una cantidad de dinero que finalmente no logró pagar.

En cuanto a las capturas, señaló que dos de ellos estaban realizando los trámites para sacar el pasaporte y se escondían en la vivienda de un conocido en el municipio de Andalucía. “Por fortuna fueron capturados antes”, dijo el uniformado.

Por último, las autoridades señalaron que la principal hipótesis del crimen indica que Yulieth se ganó la confianza de María Camila y la habría engañado para quedarse con la recién nacida, con el fin de hacerlo pasar como hijo, debido a que había fingido un embarazo a su anterior pareja sentimental.

“Esto conlleva este tipo de delito que no sé ni cómo describirlo. Queda uno muy aterrado como policía, después de tantos años de servicio”, indicó Benavidez.

El alcalde de Cali señaló que desde la ciudad se fortalecerán las medidas para seguir atendiendo las violencias contra la mujer. “Pedimos que el castigo sea contundente por el homicidio de María Camila y su hija”.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó lo ocurrido. “Este feminicidio es atroz e inhumano porque era una mujer embarazada y fue asesinada junto a su hija. Nos duele el corazón. Hemos venido luchando junto con el alcalde en temas de feminicidios, tanto que tuvimos una reducción del 65 %. Este caso nos desconcierta”.

Los acusados serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. Por lo pronto, se espera que se adelanten estas acciones judiciales.