Habló tío del bebé de dos meses que murió tras ser encontrado en un caño en Cali

Leonidas Pillimue, tío del bebé de dos meses que murió el pasado 20 de octubre bajo el cuidado de la Fundación Chiquitines, en el sur de Cali, habló sobre el caso y pidió esclarecer los hechos. El niño fue encontrado en un caño y posteriormente llevado a la Clínica Valle del Lili, donde confirmaron su muerte.

El hombre relató que el bebé había nacido prematuro y que estuvo hospitalizado y en cuidados intensivos antes de ser entregado a la fundación. “Lo que le pasó a mi sobrina (madre del bebé), es una persecución que le han tenido a ella. En el momento en que ella quedó embarazada, tenían un seguimiento contra ella... cuando la llamaron para entregarle al niño, en ese momento Bienestar ya estaba, no se qué información le dio la clínica y el niño se lo quitaron”, contó Pillimue a Radio Reloj Cali.

Además, el familiar asegura que en ese momento la madre no recibió información clara sobre la decisión de quitarle el menor de edad a la mujer. “Ellos dijeron que no era apta para tener al niño, pero no hicieron la investigación que tenían que hacer para quitarle al niño”, agregó.

Pillimue manifestó que primero el bebé llegó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Jamundí y que luego terminó en esa fundación. “Ahora dicen que apareció muerto, que un niño lo sacó y lo tiró a un caño, y no nos dan explicaciones”, dijo el familiar.

También cuestionó la versión de la fundación sobre la participación de un niño de seis años. En el reporte de las autoridades, informaron que tras revisar las cámaras de seguridad determinaron que un niño había sacado al bebé del cuarto de cunas y lo llevó hasta el caño.

“Yo personalmente eso no lo creo, yo no creo que un niño de seis años tenga la capacidad de sacar a un niño de un sitio, porque el niño debía estar en una sala cuna especial, porque era prematuro”, expresó Pillimue.

En el comunicado de la Fundación Chiquitines lamentaron el fallecimiento del bebé y aseguraron que han colaborado con las autoridades para esclarecer cómo ocurrió la tragedia y que asumirán toda responsabilidad que las autoridades determinen.

Mientras que el personero de Cali, Gerardo Mendoza, manifestó en su momento que la muerte del bebé evidencia la necesidad de revisar los protocolos de Bienestar familiar y de sus operadores. Además, pidió evaluar la capacidad personal de la fundación, para garantizar condiciones seguras y adecuadas de atención a los niños que tienen bajo su cuidado.

Finalmente, el tío del menor de edad pidió esclarecer los hechos y exigió justicia en el caso. “Vamos a hacerlo legalmente porque eso hay que esclarecerlo. Yo le pido a las leyes que nos colabores con esto, nosotros creemos en la ley, entonces que se haga justicia”, concluyó.

Hasta el momento, ni el ICBF ni la fundación que tenía bajo su cuidado al bebé se han pronunciado ante las recientes declaraciones del familiar del niño.