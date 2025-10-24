Por concierto de Shakira habrá cierres y desvíos en Cali este fin de semana

Imagen de referencia. Agentes de tránsito regularán la movilidad en los alrededores del Pascual Guerrero durante los conciertos de Shakira. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Cali, la Secretaría de Movilidad implementará un plan para garantizar la movilidad, la seguridad vial y el orden en los alrededores del estadio Pascual Guerrero durante los conciertos de Shakira, programados para este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de octubre.

Este plan incluye cierres temporales de vías, refuerzo del sistema MIO, zona exclusivas para taxis y más de 11.000 espacios de parqueo en centros comerciales aliados.

Lea: Suspendieron contrato del tramo 3 de la Troncal Oriental del MÍO: ¿qué pasó?

Las medidas operarán desde el mediodía hasta que finalice cada evento, bajo las mismas condiciones ambos días.

Según explicó el subsecretario de movilidad, Sergio Moncayo, las restricciones buscan minimizar las afectaciones en los barrios aledaños y facilitar el ingreso y salida de los asistentes.

Los cierres se aplicarán en el perímetro entre las calles 5 y 9 y las carreras 6 y 50, y permitirán espacios peatonales seguros sobre la Avenida Roosevelt y mejorarán la movilidad peatonal hacia el estadio. Estos son los puntos específicos:

Calle 5 con Carrera 10 hacia el sur, con desvíos por el puente hacia la Carrera 10 y luego por la Calle 8 hasta la Carrera 36A Bis (Templete).

Carrera 36 entre Calles 5 y 6 (Avenida Roosevelt).

Carrera 34 entre Calles 5 y 9.

Avenida Roosevelt desde la Carrera 24 (Y de la Biblioteca Departamental) hasta la 36A Bis.

Carrera 15 con Calle 8, sin paso hacia la Calle 5.

Carrera 10 con Calle 5, sin paso hacia la Calle 5.

Por su parte, el sistema MIO dispondrá de 50 buses adicionales y tres rutas especiales que conectarán las zonas norte, sur y oriente de Cali con el estadio. Los servicios operarán hasta la medianoche, con una tarifa de $3.200.

Mientras que el servicio de taxis contará con las siguientes zonas de abordaje exclusivas:

Calle 5 entre Carreras 34 y 36.

Calle 6 (Avenida Roosevelt) entre Carreras 34 y 36.

Carrera 34 entre Calles 4 y 5.

Carrera 27 entre Calles 4 y 5.

Carrera 34 entre Calles 7 y 8.

Le puede interesar: Así puede acceder a rebajas en impuestos y sanciones en el Valle, ¿cuáles aplican?

Y los más de 11.000 espacios de parqueo en convenio con centros comerciales y operadores privados, tendrán horarios extendidos hasta la 1:00 a.m. y otros hasta las 3:00 a.m. dependiendo el punto.

Geo Parking: 200 espacios.

Carulla San Fernando: 20 espacios.

Súper Inter San Fernando: 120 espacios.

Cosmocentro: 400 espacios (hasta la 1:00 a.m.).

Mall Plaza: 1.804 espacios para autos y 1.082 para motos (hasta la 1:00 a.m.).

Plazoleta Central: 200 espacios (hasta las 3:00 a.m.).

Único: 800–900 espacios (hasta la 1:00 a.m., sin costo).

Unicentro: 2.300 espacios para autos y 1.200 para motos (hasta el final del evento).

Por otro lado, en términos de seguridad vial, habrá más de 100 agentes de tránsito que estarán distribuidos en los alrededores del estadio para orientar la movilidad, controlar el parqueo y realizar pruebas de alcoholemia.

Desde la Alcaldía, recomiendan el uso del transporte público, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y respetar las restricciones de movilidad, incluyendo las de parqueo que se mantendrán durante los dos días.