Suspendieron contrato del tramo 3 de la Troncal Oriental del MÍO: ¿qué pasó?

Metro Cali anunció la terminación anticipada del contrato de obra del tramo 3 de la Troncal Oriental del MÍO que fue suscrito con el Consorcio Troncal Proingeco 2024. La decisión, que dieron a conocer este jueves 23 de octubre, afecta el tramo comprendido entre las carreras 69 y 99 de la autopista Simón Bolívar, en el sur de Cali.

A través de un comunicado, Metro Cali explicó que la medida fue tomada por la vulneración del principio de buena fe contractual y en la inconveniencia de continuar la ejecución del proyecto debido a situaciones que alteraron las condiciones de confianza sobre las que firmaron el contrato.

“El principio de buena fe, consagrado en la normatividad contractual, impone a las partes la obligación de actuar con honestidad, transparencia y lealtad. En este caso, Metro Cali estableció que el principio fue vulnerado, luego de que la Fiduciaria Bancolombia informó oficialmente el 25 de marzo de 2025 que no había expedido una de las certificaciones de experiencia presentada por el Consorcio Troncal Proingeco 2024 durante el proceso licitatorio”, dice el comunicado.

El contrato fue adjudicado en diciembre de 2024 por $132.013 millones. Este tenía como objetivo completar la Troncal Oriental que conectaría al sector de Puerto Rellena, donde finaliza el tramo 2, con la estación Universidades en la carrera 100.

Según explicó la entidad, este principio de buena fe exige honestidad, transparencia y lealtad entre las partes, y fue vulnerado tras conocerse que una de las certificaciones de experiencia entregadas por el consorcio durante la licitación no fue emitida por la Fiduciaria Bancolombia.

Metro Cali aseguró que solicitó al contratista durante el proceso contractual la aclaración sobre la procedencia y validez del documento. Sin embargo, al no recibir ninguna prueba o gestión administrativa que confirmara su autenticidad, según la entidad se generó la pérdida de confianza en el contratista por resultar incompatibles con los principios de transparencia y lealtad que rigen la contratación pública.

Además, la empresa puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, tal como lo exige la ley, y manifestó que son ellos quienes deben determinar la autenticidad de los documentos, no el Concejo, ni la Procuraduría, ni la Personería. Cabe recordar que las primeras denuncias sobre este caso fueron interpuestas en plenaria del Concejo de Cali.

Por su parte, Metro Cali anunció que iniciará una nueva estructuración técnica y contractual del tramo 3, en conjunto con el Ministerio de Transporte y los entes de control para garantizar que la ejecución futura del proyecto se realice bajo las condiciones correspondientes de legalidad y transparencia.

“Nuestro deber es garantizar que los procesos contractuales del sistema MÍO se desarrollen con rigor, transparencia y respeto por los principios que protegen el patrimonio público y la confianza de los caleños”, concluyeron desde la entidad.