Lo que dijo la trilliza sobreviviente de terremoto en Cali: Dios me tiene para cosas grandes

Ana María Saavedra fue la única de las trillizas y padres que sobrevivió del terremoto en Cali. Foto: Archivo Particular

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En medio de los trabajos de rescate de las personas que quedaron atrapadas en edificaciones tras el terremoto que se registró el pasado 10 de agosto, una historia resalto, la de la familia Saavedra Caicedo: de cinco personas, cuatro fallecieron en el colapso del edificio Ana María en Cali.

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La sobreviviente fue la trilliza Ana María Saaavedra, quien logró ser rescatada el primer día de la tragedia. Su hallazgo con vida dio esperanza a los cuerpos de socorro de encontrar a más sobrevivientes, pero al otro día fue encontrado el cuerpo de una de sus hermana, Sofía, y los siguientes dos días, los de sus padres y su otra hermana Isabella.

En medio de su proceso de recuperación, su prima Diana March ha señalado a varios medios de comunicación que la joven se encuentra en recuperación y ha hablado de lo que ocurrió el día del sismo. De igual forma, ha resaltado que cuando fue trasldadada al hospital, tras ser rescatada, iba conciente y siempre se aferró a vivir.

“Cuando iba a entrar a cirugía, le dijo al anestesiólogo: ‘Doctor, yo necesito vivir porque Dios me tiene para cosas muy grandes’”, dijo March, quien añadió que Ana María no solo fue la única sobreviviente de su familia, sino de todo el edificio.

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Sumado a esto, March indicó que Ana María ya sabe de la muerte de sus papás y sus hermanas y que les ha dicho que “no sabe cómo vivir sin sus hermana y papás” porque “eran su todo”. Adicionalmente, aseguró que su familia extendida, tíos y primos, la han estado rodeando ante el difícil momento por el que atraviesa.

Por su parte, su primo, Carlos Saavedra, ha explicado que la joven se recupera de fracturas en uno de sus brazos y coxis en la Clínica Imbanaco de Cali, de la que esperan su salida.

La capital vallecaucana es una de las más afectadas por el terremoto. Según la alcaldía hay 111 personas muertas, 1.416 heridas y 77 desaparecidas. Además hubo 46 edificios que colapsaron, 1.408 con averías y 533 en los que se ordenó la evacuación inmediata.