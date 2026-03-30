Hallan media tonelada de cocaína escondida en un taller de pintura y latonería en Cali

Según las autoridades, la droga incautada iba a ser comercializada en mercados ilegales de Centroamérica y Norteamérica. Foto: Policía Metropolitana de Santiago de Cali

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Cuatro personas fueron capturadas en un operativo que se realizó en la Comuna 8 de Cali, luego de que las autoridades encontraran 500 kilos de clorhidrato de cocaína en una propiedad que, aparentemente, funcionaba como un taller de latonería y pintura.

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El sitio habría funcionado como fachada para ocultar la mercancía y, con el fin de evadir los controles de las autoridades, se encontraba en una caleta (es decir, escondida en una estructura subterránea).

La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en Cali realizó el allanamiento del inmueble y aseguró que la droga habría sido trasladada desde el departamento del Cauca y estaba almacenada allí de forma temporal, antes de la salida del narcótico hacia corredores de exportación. La ruta tendría como destino los mercados ilegales de Centro y Norteamérica.

Además, las autoridades calcularon que la sustancia incautada tendría un valor cercano a los 2.500 COP millones, y que su decomiso impidió que alrededor de 1,2 millones de dosis se comercializaran; el operativo estaría relacionado con las finanzas del Grupo Armado Organizado ‘Jaime Martínez’, una estructura criminal vinculada a las disidencias de las Farc.

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El operativo se realizó en el marco de la Estrategia Esmeralda o Esmeralda Plus, la política de lucha contra las drogas que le apunta a combatir integralmente a las cadenas del narcotráfico, incluyendo las redes locales.