Hallan sin vida a joven embarazada que estaba desaparecida en Cali

Imagen de referencia. El hallazgo ocurrió en inmediaciones del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera al sur de Cali. Foto: (EPA) EFE - Meri Parrado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de María Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años y ocho meses de embarazo, que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de julio. El cuerpo fue hallado en el corregimiento La Buitrera, zona rural de Cali, cerca del río Meléndez.

Lea: Denuncian desaparición de líder indígena Awá en Nariño; cabildo exige acciones

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Cali, la víctima fue localizada en un sector del kilómetro 3 de la vía a La Buitrera. Las primeras diligencias permitieron establecer que el cadáver presentaba signos de violencia, por lo que el CTI de la Fiscalía adelanta labores judiciales para determinar lo ocurrido e identificar a los responsables.

Así transcurrieron los últimos momentos de María Camila

Las autoridades indicaron que la joven fue vista por última vez el 16 de julio, cuando salió del sector de Polvorines, en el sur de Cali, movilizándose en una motocicleta junto a otra mujer. Horas después, sus familiares reportaron su desaparición al perder todo contacto con ella.

El mayor Alirio Acuña, subjefe de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Metropolitana de Cali, informó que “las características físicas y las prendas encontradas permitieron establecer de manera preliminar que el cuerpo correspondía a la joven desaparecida”.

Le puede interesar: Rescatan con vida a minero atrapado por más de 30 horas bajo tierra en Valle del Cauca

Personería pidió una investigación con enfoque de género

Tras conocerse el hallazgo, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el crimen y pidió celeridad en las investigaciones. “Expresamos nuestro más profundo rechazo y consternación por el hallazgo sin vida de la joven. Exigimos una investigación célere, exhaustiva y con enfoque de género que permita esclarecer los hechos y judicializar a los responsables”.

El caso ha generado conmoción en Cali. La policía hizo un llamado a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a esclarecer el crimen y ubicar a los responsables. Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 123 o al número 321 394 5156.