Rescatan con vida a minero atrapado por más de 30 horas bajo tierra en Valle del Cauca

Bomberos, personal médico, autoridades y decenas de voluntarios participaron en la operación que permitió rescatar con vida a Pedro Solarte en zona rural de El Águila. Foto: Bomberos Voluntarios El Aguila Valle

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Después de permanecer más de 30 horas atrapado bajo tierra, el minero Pedro Solarte fue rescatado con vida en la finca La Marulla, ubicada en zona rural del municipio de El Águila, Valle del Cauca. El hombre quedó sepultado tras un derrumbe mientras realizaba excavación manual, lo que dio inicio a un complejo operativo de rescate que movilizó a organismos de socorro, autoridades locales y habitantes de la zona.

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Las labores se extendieron durante más de un día debido a las difíciles condiciones del terreno y al acceso limitado al lugar de la emergencia. Una vez fue rescatado, Solarte recibió atención médica en el sitio y fue trasladado al Hospital San Rafael del municipio, donde continua bajo observación.

Un segundo derrumbe puso en riesgo el rescate

El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Águila, con apoyo del Hospital San Rafael, la Alcaldía Municipal y organismos de gestión del riesgo. Durante las maniobras, un segundo deslizamiento volvió a cubrir parcialmente al minero, obligando a reforzar las medidas de seguridad para proteger tanto a la víctima como a los rescatistas.

Pese a ese nuevo derrumbe, los equipos de emergencia lograron mantener contacto permanente con Solarte, suministrarle hidratación y monitorear su estado mientras avanzaban cuidadosamente en la remoción de tierra.

Hasta 200 personas apoyaron la operación

El secretario de Gobierno y coordinador de Gestión del Riesgo de El Águila, Adolfo Gómez, explicó que el rescate requirió el trabajo conjunto de entre 150 y 200 personas, entre bomberos, personal de salud, funcionarios, voluntarios y habitantes del municipio. “Fue un rescate sumamente difícil por las condiciones del terreno, por el tipo de material que se presentaba y por el volumen de tierra que hubo que retirar para poder llegar hasta donde estaba don Pedro”.

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Tras confirmarse el rescate, familiares y habitantes del sector expresaron su agradecimiento a quienes ayudaron en el rescate. En un mensaje difundido por la comunidad, calificaron el desenlace como un “milagro” y destacaron que la articulación entre los diferentes organismos permitió salvar la vida del minero pese a las complejas condiciones del terreno.