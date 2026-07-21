Denuncian desaparición de líder indígena Awá en Nariño; cabildo exige acciones

La organización aseguró que Herman Arturo Guerrero Burbano desapareció el 17 de julio en Junín, zona rural de Barbacoas en Nariño. Foto: Redes sociales

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El Cabildo Indígena Awá El Porvenir, de Barbacoas en Nariño, denunció la desaparición de Herman Arturo Guerrero Burbano, líder indígena y empresario de la construcción vial, de quien no se tiene información desde el pasado 17 de julio. Según la organización, el hombre fue interceptado por sujetos armados en la inspección de Policía de Junín, zona rural del municipio, y desde entonces se desconoce su paradero.

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De acuerdo con el comunicado difundido por la autoridad indígena, Guerrero Burbano fue obligado a subir a un automóvil de color vino tinto cuando se encontraba cerca de una estación de servicio del corregimiento. Hasta el momento, sus familiares aseguran que no han recibido información sobre su ubicación ni sobre los responsables de la desaparición.

El cabildo pide que sea devuelto con vida

En el pronunciamiento emitido por el Cabildo, hicieron un llamado público para que se respete la vida del líder indígena y solicitaron su liberación. “Devuélvanos con vida a nuestro gran amigo, líder y compañero Arturo Guerrero”, señala el comunicado emitido por la organización.

Además, la autoridad indígena pidió la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para acompañar las gestiones encaminadas a lograr su ubicación y garantizar su regreso con vida.

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La incertidumbre también ha marcado a la familia de Guerrero. Su madre, Ninfa Burbano, pidió públicamente a quienes lo retienen que lo dejen en libertad, mientras que su hijo, Jeison Guerrero, aseguró que “lo único que esperan es que pueda regresar sano y salvo, que le respeten su vida y que pueda volver con nosotros”.

Mientras se conoce información sobre su paradero, el Cabildo Indígena Awá hizo un llamado a las comunidades para actuar en unidad en defensa de la vida y acompañar las acciones que permitan el regreso del líder y empresario. La organización insistió en que el caso requiere la atención de las autoridades y de los organismos humanitarios para evitar que la desaparición quede en la impunidad.