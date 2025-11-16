Logo El Espectador
Colombia
Cali

Hallaron a menor de edad cobrando extorsión en Riofrío, Valle del Cauca

El joven de 16 años recogía COP 3 millones de pesos que le exigieron a un comerciante. Fue aprehendido por las autoridades.

Redacción Colombia
16 de noviembre de 2025 - 11:33 p. m.
El menor de edad pedía tres millones a un comerciante al que extorsionaba.
Foto: Policía del Valle
A un Centro de Internamiento Preventivo fue enviado un adolescente de 16 años al que las autoridades sorprendieron realizando un cobro extorsivo a un comerciante, en el municipio de Riofrío, en el Valle del Cauca.

Según indicaron las autoridades, el menor de edad venía amedrentando al comerciante con amenazas contra su vida si no le entregaba una extorsión por COP 3 millones, por lo que se acordó la entrega del dinero, en medio de la cual se hizo la captura en flagrancia.

A la par, en el municipio de Tuluá, el Gaula de la Policía también capturó a un joven de 18 años, que cobraba dos millones de pesos de una extorsión que se había hecho en similares circunstancias.

Al respecto, la Policía del Valle aseguró que “de acuerdo con las investigaciones, los dos individuos realizaban llamadas extorsivas y visitas presenciales a las víctimas, tanto a ciudadanos como a propietarios de establecimientos comerciales, con el fin de intimidarlos y obtener dinero ilícitamente”.

Por su parte, el teniente Coronel Jaime Hernán Rey Vargas, comandante Segundo Distrito de Policía Tuluá, agregó que ambos sujetos fueron presentados ante la Fiscalía “y presentados ante un juez de control de garantías que dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, para el adulto, y medida de internamiento preventivo en centro especializado para menores”.

Finalmente, las autoridades pidieron a las víctimas de amenazas y extorsiones a que denuncien a través de la línea gratuita 165 del Gaula de la Policía Nacional, en la que se garantiza absoluta reserva y atención inmediata a este tipo de casos.

Por Redacción Colombia

