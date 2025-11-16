Identifican a víctimas de masacre en Ciénaga, Magdalena

Imagen de referencia. Este año se han registrado 85 asesinatos en Ciénaga, Magdalena. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una masacre se registró en la noche del pasado sábado 15 de noviembre en un bar sobre la carrera 11 con calle 19, junto a la Troncal del Caribe, en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Del hecho se conoce que sujetos armados, que llegaron en dos motocicletas, ingresaron al estadero y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas en el lugar, dejando como resultados tres muertos y un herido.

Lo que mantuvo la preocupación en la población es que los sicarios dejaron en el lugar un panfleto en el que advertían: “Acá mandamos nosotros. Cero Golfo”. Además, incluyeron los nombres de dos personas. “Katerine y negrito vamos por ti (sic)”.

Las autoridades anunciaron que adelantan la revisión de cámaras de seguridad, así como realizan entrevistas para determinar los móviles del crimen. Debido a lo señalado en el panfleto, no se descarta que detrás del asesinato se encuentren miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que se encuentran en disputa con el Clan del Golfo por el control territorial y de las rentas ilegales.

Sumado a esto, la Policía indicó que adelantó un amplio operativo en el municipio para dar con el paradero de los autores materiales del asesinato, así como designó un equipo especializado de la Seccional de Investigación Criminal.

Además, se conoció que entre las víctimas mortales están Luis Alberto Cantillo Mejía, de 28 años, oriundo de Buenavista; Antonio José Peláez Álvarez, de 42 años y de Sitionuevo, mientras que la tercera víctima sería de Barranquilla.

La persona herida fue Joaquín Segundo Cueto Mejía, de 42 años, quien vive en Tasajera y continúa hospitalizado en un centro asistencial.

En lo que va corrido del año se han registrado 85 asesinatos en el municipio, la mayoría de los cuales ha sido de menores de 26 años. Por lo que la experta en seguridad Norma Vera Salazar, señaló a Blu Radio que “se requiere un abordaje de fondo, no solamente operaciones militares sostenidas, también la disminución del reclutamiento, las oportunidades laborales para los jóvenes y la judicialización en alto nivel, sabiendo que la cantidad de personas que son condenadas por actividades criminales de los grupos armados no supera el 15 %”.