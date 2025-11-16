Lo que se sabe del robo en la casa de la mamá del exgobernador Héctor Olimpo en Sincelejo

Los delincuentes se habrían llevado mil dólares y 300.000 pesos colombianos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, denunció que en la noche del pasado sábado 15 de noviembre tres sujetos desconocidos ingresaron a la vivienda de su mamá, en el barrio Venecia de Sincelejo, y se llevaron una alta suma de dinero.

Lea: ¿Qué pasa si tiene más de 24 años y no tiene libreta militar?

Sobre lo ocurrido, el también precandidato presidencial publicó un video en el que se ve varias cosas, incluidas documentos, tirados en el piso. “Este ataque a mi familia es un reflejo de lo que miles de colombianos enfrentan cada día: extorsiones, robos, amenazas y casas violentadas”, señala en la grabación, en la que también indica que su mamá había sido extorsionada meses atrás.

El político agregó que los delincuentes ingresaron al lugar sin que el vigilante se percatara. Rompieron una reja e ingresaron por la ventana que da al cuarto del exgobernador.

Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá.

Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos. Meses atrás ya la venían extorsionando.



Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro. Algo que no se puede… pic.twitter.com/oFArKSQAaO — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 16, 2025

Sumado a esto, se conoció que la mamá del político estaba en Sincé en el momento del hurto. “Hoy tocaron lo más sagrado que tengo: la tranquilidad de mi mamá. Se metieron a su apartamento, revolcaron su vida, sus recuerdos, sus documentos… Cuando uno ve a su madre con miedo, algo se rompe por dentro”, añadió Olimpo.

Le puede interesar: Venezuela liberó al francés Camilo Castro, quien fue capturado en la frontera con La Guajira

Las autoridades señalaron que de la vivienda los delincuentes se llevaron COP 300.000, además de mil dólares, que rebuscaron por toda la casa. Además, indicaron que adelantan las investigaciones correspondientes.

Ante lo ocurrido, el precandidato aprovechó la situación para referirse a los altos niveles de impunidad y de percepción de inseguridad en el país. “Me dicen las autoridades que capturan y capturan… pero muchos jueces sueltan. Siempre una excusa. Siempre un ‘no aplica’. Por eso estamos como estamos: 93% de impunidad. En cualquier país serio esto sería un escándalo nacional. Aquí, tristemente, se volvió costumbre”.