Hallaron a niñas desaparecidas en Palmira; se fueron voluntariamente de su casa

Tras 12 días de desaparición, las autoridades confirmaron que hallaron con vida de las adolescentes de 15 y 17 años que habían sido reportadas como desaparecidas en el municipio de Palmira, en Valle del Cauca. Ahora, mientras se realiza el restablecimiento de sus derechos, las autoridades investigan la causa de su partida, dado que las menores de edad habrían salido voluntariamente de su vivienda.

El caso se dio a conocer por redes sociales, donde la familia publicó las fotografías de las menores de edad, pero también por el padre, quien decidió salir con un megáfono por las calles del municipio a buscarlas. “A las 4:40 de la tarde salieron desde la calle 36 con séptima, hacia la carrera 12 con calle 39. Y desde ese momento no han llegado a casa. Son mis hijas, ayúdenos a difundir cualquier información que pueda ser de cualquier ayuda”, indica Edward Triviño, en uno de los videos difundidos.

Sobre el caso, la Policía señaló que se activaron los mecanismos de búsqueda, así como a miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía y otras entidades trabajaron en conjunto para dar con la ubicación de las menores de edad, pero el pasado 7 octubre la investigación cambió de curso, luego de que las jóvenes se contactaron con la madre y otra hermana, a quienes les señalaron que se encontraban bien.

Las autoridades señalaron que las jóvenes habrían salido voluntariamente de su vivienda por problemas con sus familiares. Finalmente, fueron encontradas en un barrio del mismo municipio y puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que adelanta el restablecimiento de sus derechos, pero también verifica las condiciones por las que decidieron huir.

Al respecto, Triviño indicó a la emisora Radio Reloj que, aunque no ha visto a sus hijas, ya logró comunicarse con ellas, así como añadió que aunque lo señalan de no ser afectuoso con ellas y ser estricto, las decisiones que ha tomado siempre han sido con la intensión de protegerlas.

Ante lo ocurrido, la Policía y la alcaldía de Palmira hicieron “un llamado a los padres de familia y cuidadores para fortalecer el diálogo asertivo, promover entornos protectores en el hogar y acudir a las autoridades competentes ante cualquier dificultad en las pautas de crianza. El acompañamiento y la comunicación son herramientas fundamentales para prevenir situaciones de riesgo y salvaguardar el bienestar de niñas, niños y adolescentes”.