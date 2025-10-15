Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Se conoció video en el que se vería al alcalde de Puracé agrediendo a una mujer

El hecho se habría presentado en medio de las fiestas patronales del municipio caucano. El escolta del mandatario agredió a otra mujer que grababa.

Redacción Colombia
15 de octubre de 2025 - 01:22 p. m.
Hasta el momento Jorge Armando Andrade Molano no se ha pronunciado sobre la acusación.
Hasta el momento Jorge Armando Andrade Molano no se ha pronunciado sobre la acusación.
Foto: Alcaldía de Puracé
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de una controversia se encuentra el alcalde de Puracé, Cauca, Jorge Armando Andrade Molano, tras la aparición en redes sociales de un video en el que aparentemente se evidencia que el mandatario agrede a su esposa, mientras su escolta golpea a una mujer que registró en su celular el hecho, durante las pasadas fiestas patronales del municipio.

Lea: Alejandro Char reconoció la paternidad de bogotano de 33 años

El hecho se habría registrado el pasado 12 de octubre, en el corregimiento de San Miguel, en donde hubo fiestas este fin de semana. En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve al mandatario bajarse de su camioneta, bajo presunto estado de embriaguez, y acercarse a la joven que graba, así como se observa a su escoltar llevarla hacia otra zona.

Habitantes del corregimiento han señalado que previamente el mandatario habría estado agrediendo a su esposa dentro del vehículo, por lo que la joven habría decidido grabarlo, de allí el ataque registrado en video.

“Ese Molano me pegó (...). El Molano (el alcalde) llegó y tiró a la esposa, entonces yo le dije: ‘por qué le pega’, y me dijo: ‘usted no se meta’. Yo estaba grabando y tiré el celular porque Molano venía”, señaló en el video la mujer, quien añadió que el escolta del mandatario le quitó el celular y le pegó puños.

Le puede interesar: En video quedó registrado robo en Cali; pasajero del MIO herido por bala perdida

Ante lo ocurrido, los testigos cuestionaron el ejemplo que debe dar Andrade Molano a la comunidad, así como la violencia de género que presuntamente habría contra su esposa y la mujer que grabó, por lo que se pidió a las diferentes autoridades investigar el hecho.

Hasta el momento, el alcalde de Puracé y su administración no se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

agresión

video

Jorge Armando Andrade Molano

alcalde

Puracé

acusación

esposa

mujer

escolta

fiestas

San Miguel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.