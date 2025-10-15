Se conoció video en el que se vería al alcalde de Puracé agrediendo a una mujer

Hasta el momento Jorge Armando Andrade Molano no se ha pronunciado sobre la acusación. Foto: Alcaldía de Puracé

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de una controversia se encuentra el alcalde de Puracé, Cauca, Jorge Armando Andrade Molano, tras la aparición en redes sociales de un video en el que aparentemente se evidencia que el mandatario agrede a su esposa, mientras su escolta golpea a una mujer que registró en su celular el hecho, durante las pasadas fiestas patronales del municipio.

Lea: Alejandro Char reconoció la paternidad de bogotano de 33 años

El hecho se habría registrado el pasado 12 de octubre, en el corregimiento de San Miguel, en donde hubo fiestas este fin de semana. En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve al mandatario bajarse de su camioneta, bajo presunto estado de embriaguez, y acercarse a la joven que graba, así como se observa a su escoltar llevarla hacia otra zona.

Habitantes del corregimiento han señalado que previamente el mandatario habría estado agrediendo a su esposa dentro del vehículo, por lo que la joven habría decidido grabarlo, de allí el ataque registrado en video.

📌En video quedó registrado el momento en que el Alcalde de Puracé, Cauca, agredió a una joven durante fiestas patronales. Esta fue la denuncia 👇▶️Más detalles en: https://t.co/FfoBcaDXcQ pic.twitter.com/PFfYJj46nC — El País Cali 📰 (@elpaiscali) October 15, 2025

“Ese Molano me pegó (...). El Molano (el alcalde) llegó y tiró a la esposa, entonces yo le dije: ‘por qué le pega’, y me dijo: ‘usted no se meta’. Yo estaba grabando y tiré el celular porque Molano venía”, señaló en el video la mujer, quien añadió que el escolta del mandatario le quitó el celular y le pegó puños.

Le puede interesar: En video quedó registrado robo en Cali; pasajero del MIO herido por bala perdida

Ante lo ocurrido, los testigos cuestionaron el ejemplo que debe dar Andrade Molano a la comunidad, así como la violencia de género que presuntamente habría contra su esposa y la mujer que grabó, por lo que se pidió a las diferentes autoridades investigar el hecho.

Hasta el momento, el alcalde de Puracé y su administración no se han pronunciado sobre lo ocurrido.