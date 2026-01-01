Hallaron con vida a hombre desaparecido en Farallones de Cali hace cuatro días, ¿qué pasó?

En la noche de este primero de enero el senderista se encontró con su familia. Foto: Captura de pantalla

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali confirmó que en la tarde de este jueves primero de enero fue encontrado con vida a Cristian Alexander Muñoz, el hombre que había sido reportado desaparecido desde el pasado 28 de diciembre, luego de que ingresó a los Farallones de Cali a realizar actividades de senderismo.

“La persona se encuentra sana y salva, y en este momento se adelantan los procedimientos y verificaciones correspondientes, así como las actuaciones judiciales a las que haya lugar, con el fin de consolidar la información oficial”, indicó la alcaldía de Cali en comunicado.

La desaparición de Muñoz se dio en la noche del 28 de diciembre, en una zona prohibida para el acceso de turistas debido a la dificultad del terreno. Como no apareció, al día siguiente la familia hizo la denuncia ante las autoridades que inmediatamente iniciaron la búsqueda.

En el operativo trabajaron dos equipos de rescate liviano y apoyo aéreo, así como se unieron dos campamentos logísticos y 30 rescatistas especializados que concentraron la búsqueda en la parte alta de Pico Pance. Adicionalmente, el cuerpo de socorro señaló que dos voluntarios expertos en búsqueda y rescate en montaña pasaron la noche del 31 de diciembre en los Farallones para continuar con la búsqueda.

Nicolás Suárez, subsecretario de Manejo de Desastres de la Secretaría de Gestión del Riesgo, indicó que lograron tener contacto con Muñoz desde el punto de control del Pato. Luego de esto, el joven logró llegar por sus propios medios al punto de control en la Fundación Bachué.

“Se encuentra con personal de la Cruz Roja y de Parques Nacionales. El ciudadano está estable, lo están estabilizando, analizando signos vitales y demás”, añadió Suárez, quien agradeció a los cuerpos de socorro y a quienes intervinieron en la búsqueda.

El hombre, según indicó El País de Cali, relató que intentó seguir ríos y cascadas para encontrar una salida, pero las condiciones de la zona le dificultaron su movilidad. Adicionalmente, indicó que tuvo que detenerse varias veces, así como soportar el frío y la humedad, así como tuvo que atender golpes que se dio en la cabeza.

Finalmente, narró que logró la comunicación con los rescatistas gracias a un radio que llevaba y que en un comienzo creyó que no era escuchado. Su familia agradeció la gestión de los últimos días para dar con su paradero, y sacarlo del lugar sano y salvo.