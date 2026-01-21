Hallaron dos cuerpos en bolsas y amarrados sobre la vía al mar en Dagua, Valle del Cauca

Imagen de referencia. Los cuerpos fueron encontrados en la vía de Dagua a Cali. Foto: El Espectador - José Vargas

En la madrugada de este miércoles 21 de enero, las autoridades encontraron sobre la vía que conduce al mar, entre el municipio de Dagua y Cali, en Valle del Cauca, los cuerpos de dos hombres que fueron abandonados en la zona dentro de bolsas.

Según indicó la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía del Valle del Cauca, el caso fue conocido por una llamada telefónica que hicieron residentes de la zona rural a las autoridades.

Quienes encontraron los cuerpos, los vieron a un lado de la carretera, en el sector de Floresta, envueltos entre bolsas plásticas negras y amarrados. Al parecer, los sujetos habrían sido asesinados en otro lugar y abandonados en esta zona rural.

“Una vez unidades de policía judicial se trasladan al lugar y se encuentran a dos personas sin vida, al parecer, por asfixia mecánica”, explicó Rodríguez Castro, quien añadió que los sujetos no han logrado ser identificados.

Adicionalmente, la uniformada indicó que las autoridades se encuentran haciendo las correspondientes indagaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. “Invitamos a la ciudadanía a proporcionar información que nos permita dar agilidad con los responsables de este hecho”.

Por su parte, la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, aseguró que los cuerpos fueron trasladados a una funeraria del municipio y posteriormente llevados a Cali con el fin de lograr su identificación.

En el municipio hay preocupación por la oleada de violencia como consecuencia de las confrontaciones entre los grupos armados que hacen presencia en la zona. Hace un mes las autoridades desactivaron un cilindro bomba que fue abandonado sobre la misma vía.