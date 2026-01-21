Definido el aumento del pasaje de Transcaribe: ¿en cuánto quedó?

Sistema de transporte público de la ciudad de Cartagena Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La alcaldía de Cartagena anunció finalmente el monto que subirá la tarifa del pasaje de Transcaribe para este año, de acuerdo con las nuevas condiciones de operación y el aumento del 23 % que se hizo al salario mínimo. La administración indicó que para este año, el costo por viaje será de COP 3.900.

Dentro de las justificaciones del aumento de COP 500 que tendrá el servicio a partir de esta semana, la alcaldía señaló que se tuvo en cuenta el costo real del servicio y las garantías de sostenibilidad que se requieren dar al sistema. Vale recordar que durante la pandemia, los sistemas masivos de transporte en el país tuvieron aumentos considerables en sus costos que causaron desbalances, que sistemas como el MIO, en Cali, y Metrolínea, en Bucaramanga, aún siguen enfrentando.

Sumado a esto, la administración señaló que en el aumento de la tarifa se tuvo en cuenta el impacto en la canasta de costos, que estuvo directamente impactada por variables macroeconómicas como el Salario Mínimo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el valor del combustible, que también subió a finales del año pasado.

A través del Decreto 017 del 15 de enero de 2026, se fijó la nueva tarifa al usuario de @TranscaribeSITM, que será de $3.900 a partir de este 23 de enero.



𝗛𝗮𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗲𝗱𝗮𝗴𝗼𝗴í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗿 𝗾𝘂é 𝗱𝗲𝗹 𝗮𝗷𝘂𝘀𝘁𝗲. Miren: la operación del Sistema y el traslado de… pic.twitter.com/KV64TGNMaU — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 21, 2026

La nueva tarifa de Transcaribe se acordó con los concesionarios Sotramac y Transambiental, así como con la empresa contratista que opera TransCaribe Operador (Cartagena Complementaria Social de Indias).

El alza se comenzará a aplicar desde el 23 de enero. Con una variación de 14,7 %, el pasaje de Transcaribe pasa de COP 3400 a COP 3900. “En el cálculo final se aplicó solo un 10,58 % del incremento del salario mínimo y un 7 % del aumento del combustible, mitigando así el impacto económico para los pasajeros”, añadió la alcaldía.

“Durante la vigencia 2025, la tarifa al usuario fue de $3.400. Para el año 2026, el ajuste es de $500, lo que representa una variación del 14,7%. En la determinación de la tarifa, el aumento salario mínimo tiene una participación del 46%, el aumento del IPC del 34%, y el del combustible, del 20%, siendo el salario mínimo el factor de mayor incidencia en el valor final de la tarifa”, añadió Ercilia Barrios, gerente de Transcaribe.

Por su parte, ante las críticas por el aumento de la tarifa, el alcalde Dumek Turbay aseguró que "el costo real que le representa al sistema trasladar a un pasajero es de 7.250 pesos; la diferencia para llegar a la tarifa social al usuario la asume el Distrito a manera de subsidio, es decir, COP 3.350. Por eso queda en COP 3.900. Son COP 500 de aumento que están atados a 3 factores: el aumento del SMLV, el IPC y el costo del gas natural vehicular".