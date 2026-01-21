En video quedó registrada la caída de un carro del tercer piso de parqueadero en Manizales

El carro cayó sobre un camión que estaba parqueado en el lugar. Foto: Bomberos de Manizales

Un grave accidente se registró en la tarde del pasado martes 20 de enero sobre la avenida Kevin Ángel de Manizales, donde un carro que estaba en el tercer piso de un parqueadero cayó al vacío. En el hecho, una mujer resultó herida.

En videos registrados por cámaras de seguridad del sector, se evidencia que el vehículo pasó la barrera del parqueadero del Edificio Montevedra y cayó de frente contra un camión que estaba parqueado sobre la acera. Ante el estruendo, varias personas salen a ver qué ocurrió y auxiliaron a la mujer que iba en el carro que cayó.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional, quienes señalaron que hicieron el rescate de la mujer, que posteriormente fue trasladada a la Clínica Santillana, con heridas menores.

“La conductora presentó trauma en cabeza y cuello”, explicó el cuerpo de Bomberos de Manizales, que también acompañó el retiro de los vehículos afectados del lugar.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Manizales indicó que, junto con la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría del Interior, llevan a cabo las investigaciones para determinar si hubo una falla en la estructura del parqueadero o en el funcionamiento del vehículo, para determinar las responsabilidades en el accidente.

Tras el hecho, las autoridades recordaron que en la ciudad está habilitada la línea 119 del cuerpo oficial de Bomberos de Manizales para atender cualquier emergencia que se presente en la región.