Mujer insultó a agente de tránsito en Cali: “por eso terminan muertas”, le dijo

Un nuevo caso de intolerancia contra un agente de tránsito se registró en Cali. En un video difundido en redes sociales se ve como una mujer que conduce una motocicleta no solo insulta, sino también amenaza a la funcionaria que le estaba imponiendo una multa.

En el video difundido se ve que la agente de tránsito se acerca a la infractora, pero esta le comienza a decir frases como “Se metió con mi mamá.Tu madre que te parió, malparida, perra. Por eso es que terminan muertas en la calle”.

Ante esto, la agente de tránsito se aleja de la motociclista, pero ella se le vuelve a acercar intentando provocarla. En ese momento, otro motociclista se acerca a la infractora para apartarla y le insiste que no vaya a pelear y se aleje del lugar.

Sobre lo ocurrido, la Secretaría de Movilidad de Cali informó que la infractora no tenía licencia de conducción y la moto en la que se movilizaba tenía la revisión técnico-mecánica vencida desde marzo de este año, por lo que se hizo la inmovilización del vehículo.

Sumado a eso, la Secretaría de Movilidad señaló que este año se han registrado 45 agresiones contra los agentes de tránsito en la ciudad, la mayoría de las cuales se registraron entre marzo y abril de este año.

Entre los hechos más destacados está el caso de José Félix Angulo, quien fue agredido físicamente y verbalmente por un motociclista durante un procedimiento que quedó grabado. En las imágenes se ve que el sujeto intenta provocar con insultos y empujones al agente de tránsito, quien no cedió a la intimidación.

A este caso se suma al choque de una motocicleta contra el secretario de Movilidad suspendido, Gustavo Molina, quien intentó atravesársele a un conductor que intentó evadir un retén de los agentes. El funcionario fue incapacitado y el infractor multado.