Hallaron muerta a Isabella, la trilliza que era buscada tras el terremoto en Cali

Las autoriadades encontraron a los padres en la mañana del pasado miércoles. Foto: Archivo Particular

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En la noche de este jueves 13 de agosto, las autoridades en Cali confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Isabella Saavedra Caicedo, la última de la familia de trillizas y sus dos padres que quedaba por encontrar tras el colapso del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua en Cali.

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La historia ha conmocionado a la ciudad, debido a que los cinco integrantes de la familia quedaron atrapados bajo los escombros en medio del sismo que se registró en la mañana del pasado 10 de agosto de magnitud 7,4, que tan solo en Cali deja 104 personas muertas y al menos 115 desaparecidas.

El mismo día de la emergencia, los cuerpos de socorro encontraron con vida a Ana María, una de las trillizas, lo que dio esperanza a su familia de que más miembros de la familia pudieran ser encontrados en similares circunstancias.

Pero en la noche del martes 11 de agosto se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía, mientras que en la madrugada del miércoles se confirmó que se encontraron los cuerpos de los padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo.

En la tarde de este jueves fue hallada la última de las hermanas.

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Sobre Ana María, la única sobreviviente, se conoce que fue ingresada a un centro asistencial de la ciudad, donde fue intervenida quirúrgicamente por una lesión en su pelvis de la que ahora se recupera. Por lo pronto, sigue hospitalizada, en atención postoperatoria.

“Ellas (las hermanas) eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita”, indicó a medios locales María Juliana Perdomo, amiga de las trillizas.

De acuerdo con el último reporte de la alcaldía de Cali, en la ciudad se han contabilizado 104 personas fallecidas, 115 desaparecidas y 1.401 heridas. A esto se suman 46 edificaciones colapsadas, 1.400 con daños estructurales y 373 edificios con orden de evacuación.

En cuanto a las labores de los cuerpos de socorro, se informó que se mantienen activos nueve puntos de búsqueda de rescate y búsqueda de supervivientes.