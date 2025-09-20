Hallaron muertos a los seis mineros atrapados en mina de Santander de Quilichao

Los mineros quedaron atrapados dentro de un socavón en la vereda Brasilia, del corregimiento de San Antonio, el pasado 12 de septiembre Foto: ACIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras nueve días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los siete mineros que el pasado 12 de septiembre quedaron atrapados en el socavón de una mina de oro, en la vereda Brasilia del corregimiento de San Antonio, en Santander de Quilichao.

Lea: Este lunes habrá día sin carro en Montería: horarios y excepciones

En la zona permanecen miembros de la Guardia Cimarrona y la Guardia Indígena, acompañando a las familias y a los funcionarios de la Agencia Nacional Minera que adelantan el rescate, que se demorarían debido a la profundidad en que fueron encontrados los cuerpos (a cerca de 30 metros bajo tierra) y al estado de los cuerpos. A esto se suma que en la zona no hay presencia de Fuerza Pública.

Según explicó Laura Achinte, técnica operativa de la Defensa Civil del Cauca a Noticias Caracol, “es un proceso dispendioso: son unos cuerpos que llevan muchos días, hay agua y entonces se debe hacer un buen procedimiento para poder hacer la entrega con el fin de que las autoridades correspondientes hagan lo que se requiere”.

#ATENCION | Tras nueve días de intensa búsqueda, fueron hallados los cuerpos de los seis mineros atrapados en una mina de oro en Santander de Quilichao, norte del Cauca. Organismos de socorro adelantan las labores para recuperar los cuerpos. pic.twitter.com/eQklePCjci — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2025

En los últimos días, tanto la comunidad como siete máquinas de extracción (incluida una oruga especializada en perforación hidráulica) trabajaron en la zona para hallar a los seis mineros atrapados tras un derrumbe en la mina. Primeras versiones indican que los mineros, entre los que había dos venezolanos, fueron hallados juntos y, al parecer, habrían fallecido por la falta de oxígeno dentro del socavón.

Le puede interesar: Juan Carlos Uribe, señalado del asesinato de su hermano, quedó en libertad

La emergencia se presentó en una mina de oro a cielo abierto en la que se hace minería artesanal, pero que no cuenta con los permisos requeridos por las autoridades nacionales. Reportes de las autoridades indican que dos derrumbes taponaron el socavón en el que quedaron atrapados los mineros.

Aunque las autoridades no han confirmado las identidades de las personas encontradas, la comunidad señala que entre los mineros desaparecidos estarían Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Tróchez, Carlos José Piña Valencia y Dairo Velasco Galarza.